Обвиняемого в серии убийств бабушек Радика Тагирова вернули в Казань

39-летнего Радика Тагирова, обвиняемого в серии убийств бабушек, вернули в Казань. Накануне Вахитовский районный суд Казани продлил ему арест. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, что 1 декабря минувшего года в Дербышках задержали Радика Тагирова. Следствие считает, что мужчина причастен к убийствам как минимум 26 пожилых женщин из Казани, Нижнекамска, Волжска, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Иваново и Кирова.

Во время следствия Тагирова этапировали по городам Поволжья, где совершались преступления. На днях мужчину привезли в Казань, следствие выступило с ходатайством о продлении меры пресечения.

«При решении вопроса о продлении срока содержания под стражей судом учтены тяжесть, характер преступления, данные о личности обвиняемого. Кроме того, следствие считает, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться», – добавили в пресс-службе суда.

В итоге Тагирову продлили арест еще на полтора месяца. Он пробудет в СИЗО до 1 декабря.