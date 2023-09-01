Обвиняемого в подготовке теракта на вокзале Курска осудили на 15 лет

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор россиянину, который по просьбе СБУ планировал взрывы в Курске, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, его оштрафовали на миллион рублей. Также суд ограничил его свободу на полтора года после освобождения.

Как выяснилось, россиянин уехал на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Там его завербовала украинская разведка, мужчина подписал документ о сотрудничестве с СБУ, в котором пообещал организовать взрыв в России.

В итоге он собрал четыре взрывных устройства, замаскированных под шампуни, детское питание, соки. Все это он собирался взорвать в людных местах Курска — на вокзале и в торговых центрах.

Правоохранителям удалось задержать мужчну при въезде в город.