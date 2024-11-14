Обвинение запросило 13 лет колонии матери, которая, подожгла дом с детьми в РТ

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Сегодня в Верховном суде Татарстана гособвинители запросили срок Ильмире Гардановой, которую присяжные признали виновной в поджоге дома в Саитово. В пожаре тогда погибли четверо ее детей, муж, брат и мать. Присяжные сошлись во мнении, что пожар – дело рук Ильмиры, что она виновна в убийстве общеопасным способом, но заслуживает снисхождения.

«Прошу назначить наказание в виде 13 лет и трех месяцев колонии общего режима», – сказал гособвинитель.

Ильмиру Гарданову арестовали в зале суда по требованию прокурора в связи с вынесенным обвинительным вердиктом присяжных.

Напомним, в июне прошлого года в деревне Саитово Тукаевского района произошла страшная трагедия, которая унесла жизни семерых человек. Тогда в доме, где жила семья Ильмиры Гардановой, вспыхнул пожар. Ее муж, брат, мать и четверо детей находились в доме, все они погибли. Ильмира же в момент возгорания находилась на приусадебном участке.

Позже эксперты обнаружили на пепелище следы горючего вещества – это стало основанием предполагать, что причиной стал поджог. Против Ильмиры Гардановой возбудили уголовное дело по статье об уничтожении имущества путем поджога, но позже от нее отказались из-за отсутствия ущерба, осталась статья об убийстве семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.