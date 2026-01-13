news_header_top
Происшествия 13 января 2026 19:37

Обвинение запросило смертную казнь экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю

Прокуратура Южной Кореи рекомендовала приговорить экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля к смертной казни. Об этом сообщает Yonhap.

Бывшему главе страны совместно с экс-министром обороны Кореи вменяют организацию мятежа из-за незаконного объявления военного положения в конце 2024 года. При этом он, как утверждается, отдал приказ силовикам заблокировать здание парламента, чтобы депутаты не отменили его решение.

«Ситуация с введением чрезвычайного военного положения представляет собой отказ от обязанности защищать Конституцию… Если судить по целям, средствам и способу реализации, она носит характер антигосударственной деятельности», – поясняют в прокуратуре.

Окончательный вердикт по этому делу суд должен вынести в первых числах февраля.

#Южная Корея #смертная казнь
