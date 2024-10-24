Обвинение запросило напавшему на губернатора Мурманской области 14,5 года «строгача»

Прокурор потребовал 14 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года для Александра Быданова, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом информирует ТАСС.

Представитель обвинения отметил, что необходимо учитывать решение присяжных, которые пришли к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Он также попросил суд о дополнительном наказании в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев, чтобы Быданов не мог поменять место жительства, покинуть муниципалитет, а также приближаться к месту работы и проживания Чибиса на расстояние ближе 300 метров.

По версии следствия, злоумышленник дождался окончания приема граждан губернатором и нанес ему удар ножом в живот. После нападения преступник попытался скрыться с места преступления, но был задержан Росгвардией. За совершение преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.