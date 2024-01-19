Обвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой*, обвиняемой по делу о теракте

Прокурор просит суд признать Дарью Трепову* виновной в совершении теракта и назначить ей наказание в виде 28 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Ей инкриминируют террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.

Кроме того, прокурор попросил суд оштрафовать Трепову* на 800 тысяч рублей.

Напомним, 2 апреля в Петербурге в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Трепова передала ему статуэтку со взрывчаткой.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов