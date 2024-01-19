Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Обвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой*, обвиняемой по делу о теракте
Прокурор просит суд признать Дарью Трепову* виновной в совершении теракта и назначить ей наказание в виде 28 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости.
Ей инкриминируют террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.
Кроме того, прокурор попросил суд оштрафовать Трепову* на 800 тысяч рублей.
Напомним, 2 апреля в Петербурге в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Трепова передала ему статуэтку со взрывчаткой.
* Внесена в реестр террористов и экстремистов
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников