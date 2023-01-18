Обвинение просит семь лет колонии для экс-следователя, организовавшего кражу сейфа из СК

Сегодня в Вахитовском суде Казани состоялись прения по резонансному делу о краже сейфа с 15 миллионами рублей и документами из Следственного Комитета РТ. На скамье подсудимых бывший следователь-криминалист Марат Шакиров. Его обвиняют в двух эпизодах подделки документов и хищении в особо крупном размере.

В начале заседания судья заявила, что произошла замена защитника и гособвинителя. Следом она поставила вопрос об окончании судебного следствия, чтобы можно было перейти к прениям сторон.

Адвокат подсудимого заявил, что у него есть ходатайство.

«Мы ранее брали у потерпевшей стороны реквизиты для частичного возмещения ущерба, однако по указанным реквизитам перевести деньги не получилось. Поэтому денежные средства для возмещения частичного ущерба мы принесли на судебное заседание и хотели бы их вручить представителю потерпевшего», – заявил адвокат Кормильцев.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судья объявила 5-минутный перерыв для того, чтобы защитник Шакирова смог передать деньги. Однако в итоге перерыв не понадобился: представитель следкома Максим Попов сказал, что у него нет полномочий брать деньги таким образом.

«Сейчас у меня нет такой возможности получить деньги наличными. О проблеме с реквизитами представитель подсудимого мог сообщить раньше, мне не поступали подобные сведения от него», – рассказал Попов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвокат Шакирова рассказал суду, что он отправлял официальный адвокатский запрос по поводу реквизитов. Помимо этого, он дополнил, что у него есть переписка в мобильном приложении с представителем потерпевшего по поводу данной проблемы, которую он может предоставить.

На этом ходатайства кончились, суд перешел к прениям сторон. Первым выступил государственный обвинитель, помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков.

«Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Напомню, что совершенное преступление вызвало широкий общественный резонанс, повлекло дискредитацию органов правоохранительной системы, подрыв доверия к ним со стороны граждан и создало негативное общественное мнение о сотрудниках следственного комитета. Считаю это недопустимым, а способ совершения преступления – бездумным», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Он также отметил, что Шакиров не состоит на учетах, к уголовной ответственности не привлекался и в целом характеризовался положительно. Отягчающих обстоятельств гособвинитель не усмотрел. В итоге прокуратура потребовала приговорить экс-следователя к семи годам колонии общего режима с лишением спецзвания «полковник юстиции» на три года.

Затем слово предоставили потерпевшей стороне.

«Мы полностью поддерживаем государственное обвинение в части мер наказания. Прошу также учесть то, что подсудимый активно способствовал раскрытию преступления», – сказал представитель СУ СКР по РТ Максим Попов.

Когда пришло время высказаться подсудимому, он попросил судью перенести заседание на 10 дней, чтобы подготовиться к прениям.

«Мне нужна неделя, а лучше 10 дней, чтобы подготовиться к прениям, это на ваше усмотрение», – сказал Шакиров.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Стадия прений продолжится на следующем заседании.