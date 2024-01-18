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Происшествия 18 января 2024 15:55

Обвинение просит отправить экс-министра обороны ДНР Стрелкова в колонию почти на пять лет

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Гособвинение запросило четыре года 11 месяцев колонии строгого режима для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремизму, передает РИА Новости.

Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме.

#суд
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