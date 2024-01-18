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Обвинение просит отправить экс-министра обороны ДНР Стрелкова в колонию почти на пять лет
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Гособвинение запросило четыре года 11 месяцев колонии строгого режима для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремизму, передает РИА Новости.
Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме.
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