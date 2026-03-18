Обвинение настаивает на колонии-поселении для помощника нотариуса по делу «Дома смерти»

В Вахитовском райсуде Казани завершились прения по уголовному делу помощника нотариуса Юлии Зайцевой, которую обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Сегодня в прениях гособвинитель запросил для Зайцевой два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать должности, связанные с выполнением нотариальных действий, на два года.

«Татар-информ» рассказывал историю скандального пансионата для пожилых и инвалидов в Щербаково, где умерла пожилая постоялица Алевтина Канашева – владелица имущества на 100 млн рублей. Уголовное дело завели после того, как в полицию с заявлением обратилась ее внучка.

Позднее суд арестовал Чулпан Мифтахову – владелицу пансионата, который в народе уже успели прозвать «Домом смерти».

Сначала версия следствия заключалась в том, что именно сотрудники «Дома смерти» помогли мошенникам и заставили пенсионерку подписать доверенность. Таким образом они присвоили недвижимость, общая стоимость которой составила более 100 млн рублей.

Позже статью о мошенничестве исключили – как выяснило следствие, имущество переписали на племянницу пенсионерки Ирину Белозерову. По версии следствия, Юлия Зайцева оформила доверенность с нарушениями – это позволило Белозеровой получить доступ к имуществу.