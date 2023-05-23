Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Обвал подпорной стены произошел на ул.Профсоюзной в Казани
Сегодня неподалеку от территории Иоанно-Предтеченского монастыря обвалилась подпорная стена. Об этом сообщает телеграм-канал Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.
«Наши специалисты в кратчайшие сроки огородят территорию для обследования. Просим быть аккуратными и пока не приближаться к этому участку», – отмечается в сообщении.
Позднее в администрации сообщили, что территория была оцеплена, на месте работает техника.
Фото: телеграм-канал Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»