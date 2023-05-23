Обвал подпорной стены произошел на ул.Профсоюзной в Казани

Сегодня неподалеку от территории Иоанно-Предтеченского монастыря обвалилась подпорная стена. Об этом сообщает телеграм-канал Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

«Наши специалисты в кратчайшие сроки огородят территорию для обследования. Просим быть аккуратными и пока не приближаться к этому участку», – отмечается в сообщении.

Позднее в администрации сообщили, что территория была оцеплена, на месте работает техника.

Фото: телеграм-канал Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани