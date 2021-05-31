Обучить и трудоустроить: «Нижнекамскнефтехим» готовит молодое поколение профессионалов

Подготовка с учебной скамьи: 350 молодых нефтехимиков в год и борьба с утечкой кадров

В последние годы руководство страны и республики не раз заостряло внимание на теме кадров. Именно они являются ключевым элементом для устойчивого роста экономики и модернизации производств. «Нижнекамскнефтехим», как одна из крупнейших нефтехимических компаний России и Европы, просто не могла остаться в стороне. На сегодняшний день на предприятиях компании трудятся полтора десятка тысяч высококлассных специалистов, и постоянный приток свежих кадров – одно из необходимых условий для дальнейшего развития отрасли.

Предприятие подошло к решению вопроса со всей ответственностью – в компании решили сделать ставку на привлечение своих, татарстанских специалистов. Для этого НКНХ развернул масштабную программу подготовки молодых кадров в учебных заведениях республики, чтобы в дальнейшем трудоустраивать их на производство. Это позволяет решать сразу несколько задач: иметь постоянный кадровый резерв молодых профессионалов и предотвратить «утечку мозгов» из республики.

Эта работа идет в тесном взаимодействии с местными учебными заведениями – Нижнекамским химико-технологическим институтом (филиал КНИТУ), а также Колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.

«Сотрудничество с базовыми учебными заведениями города позволяет компании ежегодно обеспечивать подразделения всеми необходимыми категориями работников, получать от них подготовленные кадры в первую очередь технологического профиля, готовых решать сложные инновационные задачи, способных работать в условиях интенсивного, развивающегося производства. Учебные заведения готовят, а предприятие ежегодно трудоустраивает порядка 350 выпускников», - рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим Родион Булашов.

Он добавил, что по заявкам структурных подразделений компании постоянно идет плановый прием по ключевым технологическим профессиям: аппаратчиков, машинистов компрессорных и насосных установок, слесарей-ремонтников, слесарей по КИПиА и электромонтеров. Распределяются они по основным заводам и цехам, в зависимости от потребности.

В рамках сотрудничества с учебными заведениями предприятие проводит многосоставную работу с молодежью. Будущих специалистов стараются заинтересовать с помощью интересных стажировок на производстве, выделения целевых квот, проведения научных конференций в сфере нефтехимии, а также регулярных конкурсов профмастерства.

«Для стабильной и эффективной работы предприятия, состоящего из крупнотоннажных производств, необходимо иметь стабильный состав опытных высококвалифицированных работников и обеспечить постоянный приток молодых специалистов», - объяснил кадровые цели компании заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим Родион Булашов.

От теории к практике: регулярные стажировки на предприятиях и дуальная система обучения

Основой упор при работе с учебными заведениями НКНХ делает на ежегодные стажировки студентов. Это позволяет им быстро и эффективно сблизить свои теоретические знания с решением конкретных производственных задач. Такая практика создает бесшовную среду для молодых специалистов, давая им возможность заранее адаптироваться к условиям реального производства.

«В рамках договоров с образовательными организациями в 2020 году в подразделениях предприятия практическую подготовку прошли 869 студентов», - поделились данными в «Нижнекамскнефтехиме».

Другим важным аспектом является введение дуальной системы обучения молодежи. Так, выпускникам Колледжа нефтехимии и нефтепереработки дают возможность пройти производственную практику на рабочих местах с оформлением трудового договора. В прошлом году такой возможностью воспользовались 112 студентов по специальностям аппаратчика, токаря, машиниста технологических установок, электромонтера и другим.

Что такое современное производство? В первую очередь – это высокотехнологичное оборудование, которое требует соответствующих компетенций для управления. Чтобы эффективно передавать эти знания молодым специалистам, НКНХ проводит постоянное обучение самих преподавателей и мастеров производственного обучения. В 2020 году по этой программе свои знания обновили 18 работников образовательных учреждений Нижнекамска.

Шаг к успеху: целевая программа и трудоустройство после защиты диплома

На протяжении последних 20 лет на базе ПАО «Нижнекамскнефтехим» работает Федеральная экспериментальная площадка, которая позволяет студентам выпускных курсов Нижнекамского химико-технологического института напрямую трудоустраиваться в подразделения предприятия. После успешной стажировки молодые люди получают свидетельство и рабочий разряд – это их первый шаг к построению успешной карьеры в нефтехимии.

Кроме того, предприятие предоставляет стажерам учебные отпуска, вместе с преподавателями института подбирает темы дипломного проекта. После защиты проектов выпускники возвращаются на свои рабочие места, имея возможность карьерного роста. В 2020 году в эксперименте приняло участие 25 студентов.

Не меньшее внимание предприятие уделяет целевому обучению, такие места ежегодно выделяются для перспективных работников. Расходы на обучение в этом случае берет на себя бюджет. В прошлом году такими «целевиками» стали 12 работников предприятия, с которыми заключены договоры, предусматривающие отработку на предприятии после завершения обучения в течении 5 лет. С 2016 года такой возможностью воспользовались свыше 60 работников компании.

От школьной парты до производства – рукой подать

Помимо работы со студентами, «Нижнекамскнефтехим» также активно сотрудничает со школами для развития интереса к нефтехимии у юных татарстанцев. Чтобы познакомить их с настоящим химическим производством, для школьников ежегодно организуют познавательные экскурсионные туры с посещением производственных объектов. В прошлом году состоялись пять таких экскурсий для школьников Нижнекамска. Всего же в рамках этой работы производственные площадки предприятия посетили 186 школьников.

«Экскурсия сочетает в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, сравнивать, делать выбор. В ходе экскурсий мы раскрываем содержание профессий, специфичных для нефтехимии. Ребята учатся самостоятельно проводить анализ профессий, знакомятся не только с содержанием и характером труда, но и со средствами и условиями труда, с требованиями, предъявляемыми профессией к личным качествам человека», - объяснил Родион Булашов.

Он подчеркнул, что такие встречи всегда проходят в сопровождении руководителей и специалистов подразделений, которые понятным и доступным языком рассказывают о работе заводов, назначении выпускаемой продукции и возможностях профессиональной самореализации.

Аналогичные экскурсии проводятся и для студентов первого курса Колледжа нефтехимии имени Н.В. Лемаева, в прошлом году в технологических цехах побывали 220 учащихся.

Найти лучших: как конкурсы и чемпионаты Worldskills помогают обнаружить таланты

Соревновательный азарт и здоровое желание быть лучшим в своем деле – неотъемлемая часть не только спорта, но и любой профессии. Узнать о своем потенциале и профессиональных возможностях будущим специалистам «Нижнекамскнефтехима» помогают регулярные конкурсы профмастерства, проводимые как на базе предприятия, так и на базе колледжа. Одно из таких мероприятий состоялось в этом году – студенты нефтехимического колледжа наравне с работниками компании стали участниками республиканского конкурса профмастерства. Организаторами состязаний профессионалов стали «Нижнекамскнефтехим» совместно с Росхимпрофсоюзом.

Татарстан не первый год является активным регионом-участником всемирного движения WorldSkills. На территории республики действуют десятки учебных заведений, которые готовят ребят для профильных соревнований по стандартам WorldSkills. Не стал исключением и нефтехимический колледж имени Н.В. Лемаева, который является специализированным центром компетенций в области лабораторного химического анализа и создания изделий из полимеров.

На базе колледжа идут регулярные тренировки по подготовке работников предприятия к чемпионатам Worldskills

Кроме того, работники «Нижнекамскнефтехима» в роли экспертов участвуют в региональных чемпионатах по стандартам Worldskills. Параллельно с 2019 года специалисты предприятия участвуют в оценке студентов нефтехимического колледжа имени Н.В. Лемаева в рамках демонстрационного экзамена, проводимом по стандартам Worldskills», - пояснил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим Родион Булашов.

В заключение отметим еще один эффективный инструмент привлечения молодежи, который практикует «Нижнекамскнефтехим». Речь идет об именных стипендиях, которые предприятие присуждает с 2019 года. Получить выплаты могут наиболее активные студенты базовых образовательных учреждений Нижнекамска.