«Обучить и подготовить кадры»: в ЦИК РТ наметили план работы на 2023 год

Профессиональная и компетентная подготовка кадров для участковых избирательных комиссий Татарстана станет одним из ключевых приоритетов в работе Центризбиркома республики в наступившем 2023 году. Об этом на заседании ЦИК РТ сообщил председатель комиссии Андрей Кондратьев.

В повестке дня первого в новом году заседания ЦИК РТ значился целый ряд вопросов. Среди них — планы работы на предстоящий год, обеспечение гарантий равенства политических партий в Государственном Совете РТ при освещении их деятельности, утверждение памятной медали к 100-летию создания первого состава Центральной избирательной комиссии ТАССР и другие.

Со вступительным словом к участникам заседания обратился председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он отметил большой объем работы, которую проделала комиссия в прошлом году. В 2023 году масштабы намеченной деятельности будут расширяться.

Кондратьев напомнил, что минувший год прошел под знаком специальной военной операции на Украине. По его мнению, это потребовало от всего общества нового уровня гражданской ответственности, глубокого понимания места и роли нашей страны в современном мире.

«В условиях мировой турбулентности возрастает актуальность и важность постоянной профессиональной готовности избирательной системы. И здесь важную роль играет та задача, которая является для нас приоритетной в этом году, — формирование участковых избирательных комиссий. Это 2,8 тыс. избирательных комиссий и 21 тыс. членов этих комиссий. Всех их надо обучить, подготовить, объяснить, чтобы они еще и морально были готовы к различного рода ситуациям. Это крайне важная задача. Уверен, что мы с этим справимся», — заявил присутствующим Андрей Кондратьев.

Он добавил, что в течение прошлого года были внесены важные и объемные изменения в избирательное законодательство — это свыше полутора сотни поправок в Избирательный кодекс.

«Большая работа у нас связана и с государственной автоматизированной системой ГАС „Выборы“. Данную систему перевели на еще более защищенную платформу, это очень важный аспект», — отметил глава ЦИК РТ.

Еще одним важным аспектом деятельности татарстанского Центризбиркома в 2023 году он назвал постоянную работу над высокими стандартами избирательной системы республики.

«Мы ежегодно их актуализируем и следим за их соблюдением во всех наших избирательных комиссиях», — резюмировал Андрей Кондратьев.

По окончании вступительных слов участники совещания приступили к работе в рамках утвержденной повестки заседания.