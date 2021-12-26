Обучение в первом татарском онлайн-медресе успешно завершили 400 шакирдов

В 2021 году ДУМ Татарстана и издательский дом «Хузур» реализовали проект первого татарского онлайн-медресе. 400 человек успешно завершили обучение и полностью освоили программу по основам ислама, сообщает пресс-служба управления.

«Примечательно и то, что 35% всех пользователей медресе относятся к молодой части населения до 44 лет. При этом 64% учащихся — женщины», — отмечается в сообщении.

Всего за 11 месяцев сайт посетили 50 тыс. человек. Помимо российских татар, на портале получают знания от 300 до 1 000 татарских соотечественников из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Австралии, США. Есть также шакирды из стран Европы, Азии, Северной Америки и др.

Пользователей онлайн-медресе чаще всего интересовали курсы «Ислам в истории татарского народа» (прослушали 4,3 тыс. человек), таджвида (3,2 тыс.), тафсира (2,3 тыс. человек).