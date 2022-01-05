Обучение, повышение и рост доходов: топ-3 профессиональных целей на 2022 год

На 2022 год в числе профессиональных целей, которые россияне чаще всего ставят, лидируют прохождение обучения, карьерный рост и повышение доходов, сообщает SuperJob.

Пройти обучение или повысить свою квалификацию для каждого пятого россиянина стало главной профессиональной целью на 2022 год (20%). 12% опрошенных назвали задачей номер один — карьерный рост. 9%, или каждый одиннадцатый, хочет повысить свой доход. Новые обязанности планируют освоить 5% респондентов. 4% поставили цель — выполнение плана или завершение значимого проекта. 3% опрошенных хотят стать экспертом в своей специальности.

2% видят своими профессиональными целями на будущий год открытие или расширение бизнеса и изучение иностранного языка. Еще 2% планируют перейти на удаленку навсегда, так как осознали все перспективы дистанционной работы.

Изучить законодательство в профессиональной области, написать диссертацию, подготовить методические материалы, выиграть профессиональный конкурс, повысить разряд или категорию, увеличить клиентскую базу и т.д хотят 12% опрошенных.

У каждого четвертого россиянина (24%) нет никаких рабочих целей на 2022 год. Респонденты называют разные причины, среди которых продолжающаяся пандемия, которая зачастую рушит все намерения, и фаталистическое отношение к жизни. «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах», — подчеркивают они.