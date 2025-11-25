Обучение новым профессиям прошли 155 родителей несовершеннолетних детей в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Профессиональное обучение и переобучение в Татарстане завершили 155 безработных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Всего с начала года к программам подготовки по востребованным специальностям приступили 233 человека, из которых 78 продолжают осваивать выбранные направления, сообщает пресс-служба Кадрового центра «Работа России» РТ.

Самыми популярными среди участников стали цифровые и технические профессии – менеджер по персоналу, бухгалтер, 1С-разработчик, аналитик данных, специалист по искусственному интеллекту, дизайнер и программист. Также востребованы программы по логистике, экскурсионному делу и швейному делу. Значительная часть родителей выбрала обучение по категориям водительских прав.

По данным профильных служб, 162 родителя уже нашли работу в сферах производства, торговли, образования и науки, строительства и архитектуры, медицины и страхования, а также в индустрии услуг.

Ключевым фактором успешного трудоустройства стала комплексная поддержка, которую оказывают специалисты Кадрового центра «Работа России». Там для каждого участника организуют индивидуальные консультации – от профориентационной диагностики до подготовки резюме и собеседований с работодателями.

Руководитель Кадрового центра «Работа России» в Татарстане Тимур Муллин подчеркнул, что для родителей с детьми применяется индивидуальный подход: сотрудники центра подбирают не просто вакансию, а работу с удобным графиком и подходящим уровнем дохода. При необходимости участникам предлагают бесплатное профессиональное обучение или временную занятость.

Повышение занятости населения соответствует целям национального проекта «Кадры».