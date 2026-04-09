Обучение для руководителей избирательных комиссий запустили в Татарстане

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Практикоориентированная образовательная программа для председателей и секретарей территориальных избирательных комиссий Татарстана стартовала в Центральной избирательной комиссии республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Программа запускается с учетом ключевых изменений и задач, определенных на федеральном уровне. Завершено формирование нового состава Центральной избирательной комиссии России, а также состоялась встреча Президента России с членами Центризбиркома, которая задала основные ориентиры работы.

Владимир Путин поручил усилить меры безопасности на выборах, предотвратить возможные попытки дестабилизации избирательного процесса и обеспечить условия для участия в выборах кандидатов – ветеранов специальной военной операции.

Он также акцентировал внимание на необходимости строго соблюдать принципы открытости, прозрачности и равенства всех участников. Эти установки легли в основу содержания образовательной программы на региональном уровне.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что республика переходит к этапу активной подготовки к крупной федеральной избирательной кампании. По его словам, в таких условиях важно не только поддерживать, но и регулярно обновлять знания членов избирательных комиссий, добиваться единого понимания законодательства и практики его применения.

Он отметил, что задача состоит в формировании устойчивой профессиональной среды, где каждый член комиссии способен принимать взвешенные решения и действовать строго в рамках закона.

Образовательный курс для руководителей территориальных комиссий сочетает лекции и практические занятия, направленные на отработку навыков применения избирательного законодательства.

Занятия проводят сотрудники аппарата ЦИК Татарстана и члены Экспертного совета при комиссии. Программа включает несколько этапов: установочное занятие, очный семинар в мае и выездные обучающие мероприятия во всех шести одномандатных округах республики. Они пройдут в преддверии выборов депутатов Государственной Думы России, которые состоятся осенью 2026 года.