Обучать работе с ИИ начнут в 100 школах и 35 колледжах Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 100 школах Татарстана откроются кружки по обучению учащихся работе с искусственным интеллектом. Соответствующие программы запустят в 35 колледжах. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил заместитель министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«Подготовка школьников начнется с сентября. Для этого 623 учителя информатики пройдут повышение квалификации в летний период до старта соответствующих занятий в школах. Это касается и педагогов колледжей», – рассказал он.

Драйвером развития экономики во всем мире сегодня является искусственный интеллект, подчеркнул замминистра цифрового развития.

«На мировом уровне Россия пока занимает лишь 30 место по использованию и развитию искусственного интеллекта. Тем не менее в Татарстане уже есть задаток практической базы внедрения искусственного интеллекта», – отметил он.

Однако, по словам Габдрахманова, пока эти решения носят точечный характер и требуют масштабирования. Именно поэтому в республике была принята программа развития искусственного интеллекта до 2030 года. Ее бюджет – 5 млрд рублей.

«Программа охватывает четыре ключевых блока. В части развития инфраструктуры в 30 раз планируется увеличить вычислительные мощности. Это и прикладные проекты – во всех ключевых отраслях экономики внедрение ИИ-агентов для оптимизации процессов. Это кадры – обучение по программе ИИ начиная с пятого класса, а также студентов. И наука. Здесь предполагается создание двух лабораторий искусственного интеллекта ежегодно», – заключил замминистра цифрового развития.