Обсуждения итогов реализации целей и задач министерств за 2022 год начались в Татарстане

Старт общественных обсуждений результатов реализации в 2022 году публично сформированных целей и задач проводится с 1 Общественной палатой РТ совместно с шестью министерствами социального блока.

Замечания и предложения граждан принимаются министерствами по электронной почте или в письменном виде с 1 по 12 февраля. А с 15 по 22 февраля в Общественной палате РТ пройдут очные обсуждения. Поучаствовать в них можно при условии предварительной регистрации. Результаты исполнения публичных целей и задач 2022 года, а также информация о способах участия в общественных обсуждениях доступны на сайте проекта, официальных сайтах министерств и Общественной палаты РТ.

Напомним, в Татарстане с 2018 года реализуется проект по публичному формированию целей и задач органов власти и общественному контролю за их исполнением. В числе его участников Министерства здравоохранения, культуры, спорта, образования и науки, труда, занятости и соцзащиты, а также министерство по делам молодежи.

В прошлом году данными министерствами проведена работа по исполнению суммарно 37 приоритетов, выбранных гражданами по итогам голосования, состоявшегося на Портале госуслуг РТ и в приложении «Услуги РТ» в ноябре 2021 года. В их числе вопросы психолого-педагогического сопровождения образования, социализации подростков, содействия занятости населения и отдельно трудоустройства молодежи, усиления диспансерного наблюдения детей, выявления злокачественных новообразований и другие. Также оставались актуальными задачи по переводу услуг в электронный вид и созданию различных электронных сервисов. Все эти темы получили высокий отклик населения в рамках голосования.

Процедуры проекта предусматривают, что министерства должны представить результаты проработки «народных» целей и задач на общественное обсуждение с участием экспертов и населения.