«Обсудите семьей, что делать, если экзамен провален»: советы психолога о сдаче ЕГЭ и ОГЭ

Начался один из самых ответственных этапов для выпускников татарстанских школ – период сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Экзамен – всегда стресс, но не всегда вредный»

Начался один из самых ответственных этапов для выпускников татарстанских школ – период сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Экзамен для ребенка – всегда стресс, объяснила «Татар-информу» детский психолог Наталья Тимонина.

«Это определенный этап в жизни ребенка, когда ему необходимо предпринять шаги для самоопределения, и от качества и результата экзамена зависит дальнейший образовательный маршрут», – отметила психолог.

Однако, подчеркнула психолог, не каждый стресс вреден. Иногда он даже помогает мобилизовать все силы организма и выполнить какое-либо действие. Но существуют и дистрессы – это негативный стресс, когда не получается на чем-то сосредоточить внимание, сконцентрироваться, когда накатывает волнение, с которым не получается справиться, нарушаются сон или пищеварение.

«При появлении таких симптомов нужно бить тревогу, это будет значить, что стресс для ребенка чрезмерный», – подчеркнула Наталья Тимонина.

Стоит насторожиться и тогда, когда у ребенка совсем нет никакого волнения, а сам он говорит, что не переживает. По словам психолога, это излишняя беспечность. В этом случае градус волнения у ребенка можно даже немножко поднять, это поможет организму мобилизоваться и сосредоточиться.

Экзамен для ребенка – всегда стресс, объясняет детский психолог Наталья Тимонина Фото: предоставлено Еленой Тимониной

Как тайм-менеджмент поможет хорошо сдать госэкзамены?

В этот непростой период для выпускника особо важна поддержка близких. Хотя порой мама с папой переживают даже больше ребенка.

«В этой ситуации волнуются все – дети, учителя, родители. На ребенка накладывается повышенное ожидание. Общаешься с детьми, и выясняется, что они тревожатся не столько из-за своего результата, сколько боятся не оправдать ожидания взрослых. И для них это очень серьезный страх, ведь родители вкладываются в репетиторов. К сожалению, до сих пор мама и папа говорят своим детям, что если они не получат образование, станут дворниками», – рассказала Наталья Тимонина.

Однако психолог отметила, что на современных детей такие угрозы уже не действуют, ведь поколение растет довольно думающее – они придут к мнению, что в профессии дворника нет ничего плохого, но им хотелось бы заниматься чем-то другим.

«Хорошо бы взрослым научить детей планировать свое время, даже на сжатые сроки. Есть “матрица Эйзенхауэра”, по ней разделяешь дела на срочные и не срочные, на важные и не важные. И даже сейчас, когда осталось мало времени для подготовки, есть предметы, который ребенок знает лучше и чуть хуже, есть темы, которые хорошо усвоены или позабыты. И в этот короткий промежуток времени можно расставить приоритеты и уделить время тому, что западает», – поделилась детский психолог.

Если выпускник не умеет планировать время, то он теряется и распыляется, потом у него возникнет ощущение, что он ничего не успевает, руки опускаются, и он прекращает что-либо делать. Психолог подчеркнула: в такой ситуации важно, чтобы взрослый с опытом пришел на помощь ребенку и помог расставить приоритеты.

Не каждый стресс вреден. Иногда он даже помогает мобилизовать все силы организма и выполнить какое-либо действие Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прикладные советы: как снизить тревогу перед экзаменами?

Психолог советует: чтобы снизить тревогу задолго до экзаменов, нужно посмотреть в глаза своему страху, причем и детям, и родителям. Задать себе вопрос: «А что, если я не справился с экзаменами?» А дальше семья вместе накидывает варианты выхода из этой ситуации: узнают о возможности пересдачи, рассматривают варианты вузов попроще.

«Когда у нас есть несколько разных вариантов, часть тревоги уже снижается. Это происходит за счет того, что мы возвращаем себе контроль над ситуацией», – объяснила специалист.

А если ребенку трудно сконцентрироваться непосредственно на сдаче ЕГЭ или ОГЭ, если даже задание прочитать от волнения сложно, то может помочь дыхательная практика.

«Ничего специального для этого не нужно, нужно сделать короткий вдох и медленный выдох, повторить это несколько раз. И можно сконцентрироваться на ощущениях в теле: “что я сейчас чувствую?”, “что чувствуют мои ноги?”, “что чувствует мое тело?”. Дальше можно сделать несколько глотков воды, и это поможет вернуться в нормальное состояние», – отметила Наталья Тимонина.

В этот непростой период для выпускника особо важна поддержка близких Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ошибка родителя – вываливать свои переживания на ребенка»

Психолог подчеркнула: выпускникам и их родителям важно понимать, что в масштабах всей жизни несдача ЕГЭ или ОГЭ не трагедия. Случается, что события в жизни идут не по плану, но это тоже некий урок.

«Родитель должен быть надежной опорой ребенку, он объяснит, что неудачи могут быть, но есть разные варианты, и жизнь на этом не заканчивается», – подчеркнула она.

Если маме или папе самому тяжело справиться с тревогой, крайне важно не выливать ее на ребенка, лучше поговорить об этом с кем-нибудь из взрослых.

«Когда мы озвучиваем свои тревоги, страхи, переживания, мы позволяем себе таким образом отыграть свои эмоции. Важно об этом говорить с равным – со взрослым. Детям сейчас и так хватает нагрузки. Взрослые должны справляться по-взрослому», – подчеркнула специалист.

Выпускникам и их родителям важно понимать, что в масштабах всей жизни несдача ЕГЭ или ОГЭ не трагедия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Идеальный день перед экзаменом – отвлечься прогулкой и выспаться

Стоить повторять все экстерном или нет – зависит от ребенка. Одним это поможет, ведь будет работать краткосрочная память, а для других это может стать сильным перегрузом и информация не задержится в голове.

«У детей напряжения было много, поэтому перед самим экзаменом важно немного переключиться, обязательно выспаться. Здесь родители должны следить, чтобы дети спали достаточно – 6-8 часов, чтобы дети ели, чтобы они могли погулять, пообщаться с друзьями», – подчеркнула специалист.

Есть тревожные родители, которые не дают ребенку отвлекаться от подготовки и начинают паниковать, если их дочь или сын даже ненадолго отвлеклись на телефон во время подготовки к экзаменам, но это, по словам Натальи Тимониной, большая ошибка. Ведь ребенок должен отвлекаться и разгружать нервную систему, а в этом помогают смена деятельности и прогулки.

«Отправляя ребенка писать госэкзамен, родители могут сказать: “Я тебе желаю: пусть у тебя все получится”, “Я буду держать за тебя кулачки, пусть тебе попадутся задания, с которыми ты справишься”, “Я мысленно с тобой, я в тебя верю”. Не говорить: “Я верю, что ты у меня самый лучший” или “Ты – молодец”, – это снова повышает уровень тревоги, ведь ребенку опять надо будет оправдать ожидания родителей», – отметила детский психолог.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»