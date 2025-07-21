«Обсудили план работы на подшефных территориях»: замглавы Минюста Татарстана посетил ЛНР

Замминистра юстиции РТ Максим Боровков

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Заместитель министра юстиции РТ Максим Боровков с рабочим визитом посетил Луганскую Народную Республику. Поездка прошла в рамках шефской помощи Татарстана подшефным городам – Лисичанску и Рубежному.

Совместно с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным, курирующим восстановление городов, Максим Боровков встретился с председателем Правительства ЛНР Егором Ковальчуком, а также с представителями местных администраций.

Совместно Фанилем Аглуллиным Максим Боровков встретился с председателем Правительства ЛНР Егором Ковальчуком, а также с представителями местных администраций. Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Встреча с председателем Правительства прошла в форме конструктивного диалога. Мы обсудили план нашей работы на подшефных территориях. Главная цель – это содействие в адаптации к российскому правовому полю. И речь здесь идет не только об органах исполнительной власти и хозяйствующих субъектах, а в первую очередь просто о людях», – отметил Боровков. По его словам, переходный период требует особого внимания к юридической составляющей.

«Интеграция в российскую правовую систему – процесс сложный, многоуровневый. Наша задача – сделать его максимально понятным и безопасным как для органов власти, так и для бизнеса и жителей», – заявил он.

Максим Боровков подчеркнул, что основой шефской поддержки Татарстана является не вмешательство, а профессиональное и уважительное содействие.

«Мы никому ничего не навязываем. Наша задача – не диктовать, а делиться опытом, предлагать решения, которые позволят минимизировать риски и сократить издержки», – сказал замминистра юстиции РТ.

В рамках рабочего визита делегация Татарстана посетила Лисичанск и Рубежное, где прошли встречи с представителями местных властей и предприятий. Особое внимание было уделено вопросам ликвидации убыточных муниципальных предприятий.

«Мы видим, что на практике возникают сложности в понимании процедур. Это естественно в условиях переходного периода. Главное сейчас – наладить диалог и выработать единый подход, который будет соответствовать требованиям законодательства и обеспечит устойчивый результат», – пояснил заместитель министра юстиции Татарстана.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

По итогам визита Боровков отметил, что взаимодействие между сторонами уже выстроено, а правовая работа – начата.

«Вопросов еще много, но мы начали с главного – с прямого и открытого разговора. Под лежачий камень вода не течет. Мы камень уже сдвинули», – подчеркнул замминистра.