«Обстреляли птичками, минометом накрыли»: челнинец Пуля рассказал о боях на СВО

О боевых наградах, ранениях, патриотизме и многом другом рассказали военнослужащие, которые приехали в отпуск в родной город — в Набережные Челны.

Военнослужащий с позывным Мина показывает шрам, который он получил на поле боя. Это было 21 марта. В него попал артиллерийский снаряд.

«Там овраг был и мост. Я закатился туда с пацаном. Пацану руку ранило. Вдвоем шли, ну, в первой двойке. Под мостом залезли уж, потом по сумеркам вытащили пацаны с 36-й бригады, не с нашей», — поделился боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Зык на передовую попал во время частичной мобилизации. Говорит, настало его время защищать Родину. Он рассказал об одном из боев, который был 25 января 2023 года. Тогда их отправили на штурм в Угледаре. Они попали в засаду.

«Как говорят ребята, со мной рядом что-то взорвалось. Я отлетел. Потом очнулся под подбитым БМП. В первый день пытался выйти, пытался связаться с кем-нибудь, кто остался, по рации. Рации были слабые. Не было закрытого канала, сразу же пилинговали и начинался обстрел, из-за этого лежал. Потом, получается, из под подбитого БМП перелез в лесополосу, там был подбитый танк. Уже залез под него. И на следующее утро я вышел», — рассказал Зык.

По словам бойца, его спас рюкзак. Именно он принял на себя основную волну удара.

Военный Пуля также отличился тем, что вместе с другими товарищами помог другим бойцам.

«Сожгли их машину, но слава Богу, там никто не пострадал. Дорогу показали к себе, вытащили на свои позиции. Обстрелы были, обстреляли птичками, потом минометом накрыли. Но слава Богу, они успели отойти. Никто не погиб. Из 18 человек все живые остались. Всех вывели просто», — поделился историей боец.

Военнослужащие шутят: шрамы только украшают мужчин. По их словам, после восстановления в госпиталях они сразу вернулись на передовую. Ведь там их боевые товарищи, а еще те, кто нуждается в их защите — мирное население, среди которых старики, женщины и дети. Они уверены, раз дело бравое, то и победа будет за ними.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.