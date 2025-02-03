«Обстрелы, все бегут в подвалы, а мы – на работу»: как возвращают к жизни ДК в Рубежном

Потихонечку по крупицам возвращается жизнь в любимый рубежанами Дворец культуры. Очень много усилий к этому прикладывают сотрудники ДК, ощутимая помощь началась и с приходом в Рубежное шефов из Татарстана. О чем мечтает коллектив ДК – в репортаже «Татар-информа».





«Они не могут позволить себе отчаяться и не верить»

Разруха, холод, полумрак… Большое, израненное обстрелами здание Рубежанского Дворца культуры кажется умирающим. Трудно представить, что еще совсем недавно, три года назад, здесь бурлила жизнь.

Именно бурлила! Ведь в Рубежном, как и в большинстве небольших городов, где нет театров и филармоний, людей притягивал Дворец культуры. Тут можно было и на других посмотреть, и свои таланты показать. Тут смеялась в коридорах разновозрастная детвора с концертным гримом на веселых мордашках. Сюда торопились на репетиции принаряженные бабушки, возвращая себе уверенность, что они еще – ого-го! Здесь собирался на концерты весь город – и это были такие концерты, что зрители с сияющими глазами еще долго вспоминали, обсуждали, восхищались…

Кажется, все это убила война. Но нет! В темных и холодных коридорах звучат голоса. Голоса людей, для которых ДК – сама жизнь. Голоса людей, готовых на все, чтобы эта жизнь вернулась.

Директор Рубежанского ДК Елена Ханенко работает здесь 40 лет. Вся взрослая жизнь, все успехи, победы, радости – в этих стенах.

«Сюда съезжались артисты со всей страны. У нас было около 50 клубных формирований, два образцовых коллектива, десять народных. Были уникальные коллективы – например, народный театр музыкальной комедии, народный эстрадно-симфонический оркестр, народный оркестр народных инструментов. Танцевальных коллективов очень много, Рубежное называли танцующим городом. У кого из молодежи ни спросишь: «В какой кружок ходишь?» – «В ДК на танцы». Я тоже была раньше руководителем коллектива, у меня был образцовый вокально-хореографический коллектив, только в нем было 150 человек. Такие у нас были массовые коллективы… Было два хора, народный хор народной песни и народный хор ветеранов. Дипломанты, лауреаты, участники всех мероприятий. Так было заведено – каждый месяц поучаствовать, выезжали на международные, республиканские, областные фестивали и конкурсы», – вспоминает Елена Ханенко.

Елена Ханенко рассказывает это в полутемной комнатке – практически единственной, где тепло, здесь топится печка. Но отчаяния в глазах нет ни у нее, ни у ее немногочисленных единомышленников: слишком дорого им все, что было здесь, чтобы позволить себе отчаяться и не верить.

«Все бежали в подвалы, а мы – на работу»

«В 2022 году все прятались дома в подвалы, а мы бежали на работу. Присмотреть за инструментами, за всем домом нашим... Конечно, дом, я тут без малого 40 лет. В подвале здесь тогда было около 400 человек. Потом постепенно начали уезжать, тут было очень страшно. У нас еще был филиал на Южном, там полностью дворец завалило, люди выбирались, страшное дело», – вспоминает Елена Ханенко.

«Воду брали из обратки в подвале, готовили есть для всех. Я был костровой. Каждый день надо костер разжечь, женщины на всех готовят. А готовили хитрым способом: у нас есть тачка с металлическим поддоном, ее использовали и готовили на сцене. Раньше пожарный бы нам дал за это прикурить!» – подхватывает руководитель вокального коллектива Александр Буров.

Кто бы им раньше сказал, что на сцене – священном месте для любого культработника – будут кашеварить. Что в костре придется сжечь декорации – этому Елена Ханенко сопротивлялась до последнего, а ее урезонивали: сейчас задача – выжить. Как сама говорит, с кровавыми слезами смотрела, как горят декорации, создававшиеся для детей.

Но действительно, нужно было выжить и бороться за то, чтобы выжил родной ДК. А ему досталось изрядно: в торцевую стену прилетел танковый снаряд, вынесло все окна и двери, посекло кровлю. Израненный, продуваемый сквозняками дом души надо было спасать. Они спасали как могли.

«Коллектив собираем по крупицам»

«Нас тут было восемь человек дворцовских, мы волонтерили, дежурили сутками, менялись, как сторожа. И стреляли в нас, следы от пуль на двери остались. Где свой, где чужой, кто знает, кто тут бродил. Слава Богу, промахнулись», – рассказывает Елена Ханенко.

Этот эпизод выпал на долю Александра Бурова. «Побывал под пулями – а кто не бывал», – пожимает он плечами. Много было страшного. Но живут они не тяжелыми воспоминаниями – это вообще не свойственно людям, узнавшим цену жизни. Они стараются не горевать от материальных утрат, а они есть. Ведь когда в самый трудный период сотрудники дворца на несколько месяцев уехали из города, сюда наведывались и мародеры, и просто хулиганы. Многое утрачено. Но это уже в прошлом. У них же на первом плане заботы настоящего – как поднять дворец – и будущего, в котором их ДК снова будет греметь и в регионе, и за его пределами.

Их мало сейчас. Специалисты, говорит Елена Ханенко, разъехались кто куда, надо по крупицам собирать коллектив. Да он и собирается понемногу. Пришла работать завхозом Татьяна Мозговая, в недавнем прошлом активистка родительского комитета одного из танцевальных коллективов. Дочь Татьяны Григорьевны Соня занималась в «Орленке» с семи лет, мама разделяла с девочкой ее увлечение, поддерживала во всем. И в решении организационных вопросов деятельно участвовала, и костюмы мастерила. Однажды прямо в поезде наряды дошивала, когда ехали на выступление.

Елена Станиславовна с улыбкой признается: белой завистью завидовала коллеге, что у него такая помощница в родительском комитете. И теперь, как только узнала, что Мозговая ищет работу, тут же позвала ее к себе. Татьяне к тому времени предложили несколько вариантов трудоустройства, но она решительно выбрала ДК. В том числе и с прицелом на будущее. Ведь София ее учится в Луганской академии культуры и искусств на хореографа, ей очень нравится. Практику вот уже проходит в Рубежном. И намерена приехать работать только домой, без вариантов! Надо же готовиться, чтобы дочке было куда ехать.

«Бездействовать оказалось тяжелее, чем прятаться от обстрелов»

Просто сидеть и ждать, пока кто-то как-то решит судьбу ДК, сотрудники дворца были не в состоянии. Бездействовать оказалось тяжелее, чем прятаться от обстрелов, терпеть трудности военного быта. Слишком много для них значит это здание и память о жизни, которая кипела здесь. Они ведь тут не просто работали – искренне любили то, чем занимаются, то, что до краев наполняло дни.

«Мало сказать, что мы здесь работали. Правильно говорят: не хочешь работать – выбери себе дело по душе. Мы все здесь по призванию», – отмечает Елена Станиславовна.

Их пока 17 человек. Художественных руководителей пока не могут брать, потому что обстановка во дворце… такая, какая есть.

«Но мы выбили две единицы культорганизатора и руководителя коллектива. Мы ведь уже съездили на концерт в Луганск на Новый год! Нас пригласили – и мы поехали. Люди хотят петь. У Александра Анатольевича половина коллектива осталась в городе. И мы выступили на Театральной площади у главной елки, показали около двадцати номеров!» – блеснув глазами, говорит директор.

Да как выступили! Весело, ярко, зажигательно! Луганск горячо аплодировал рубежанам. И не только их талантам – еще и силе духа, несгибаемости, вере.

Александр Буров о своих певцах-ветеранах говорит одобрительно: «Такие ярые любители!». С удовольствием вспоминает репетиции, на которых старался и новшества внедрять. Прежде хор пел под баян, а он решил попробовать и с фонограммой поработать. Поначалу новшество не по душе пришлось, с баяном-то привычнее. Но услышали интересную аранжировку, оценили более богатое звучание – и пошло дело. Не успели вот только концерт дать на подтверждение звания народного… Занимаются ветераны пока на базе школы искусств и с нетерпением ждут, когда можно будет вернуться в родные стены.

«Очень аварийно, не пускаем туда своих работников, чтобы даже близко не подходили»

Небольшой коллектив латает эти стены как умеет. Стекольщик принес собственный материал, застеклил некоторые окна – те, что поменьше. Делают уборку, наводят порядок во всех помещениях. Но с серьезными повреждениями им не совладать.

Протекает посеченная кровля, сыреет помещение. А ведь большой концертный зал совсем недавно отремонтировали, поменяли кресла, постелили ковролин. И для инструментов сырость губительна. Но самое тревожное – поврежденная стена в торце. Она несущая, трещина углубляется и расширяется, здание может разрушиться.

«Мы привлекали архитекторов, чтобы оценили опасность нахождения в той части здания. Сказали, очень аварийно, мы не пускаем туда своих работников, чтобы даже близко не подходили. И от прохожих отгородили», – объясняет Елена Ханенко.

Елена Станиславовна не скрывает: был период, когда казалось, что о ДК забыли. Но в минувшем сентябре организацию наконец-то зарегистрировали, и в их попытках сохранить дворец прибавилось уверенности. Стали заниматься оформлением документов, становлением в юридическом поле.

«Шефы из Татарстана оказались больше чем шефами – единомышленниками»

А еще больше уверенности появилось, когда к ним пришли представители региона-шефа – Республики Татарстан. И, пожалуй, важнее всего была даже не обещанная помощь, а чувство понимания. Очень ясно ощутили это работники ДК: их поняли, оценили, увидели смысл их стараний, их нелегкого противостояния судьбе. Шефы оказались больше чем шефами – единомышленниками.

Материальная помощь уже началась. Из Татарстана привезли листы поликарбоната, которыми закрыли выбитые окна. Восстановить тепловой контур – значит сделать первый шаг на пути спасения здания, уберечь его от дальнейших разрушений. Культработники этому очень рады, да и горожане тоже. Изменения заметили сразу.

«Город стал замечать: смотрите, в ДК зашевелились! Да, это визитная карточка города. Людям хочется радости, спрашивают, когда мы начнем работать, когда можно будет прийти. Спрашивают, какие кружки уже есть, есть ли что-то для бабушек… У нас ведь чего только не было: и песни, и танцы, и шахматы, и вязание, и кулинария – все, чтобы детей заинтересовать. Да и не только детей, на любой вкус занятия были, для всех – от детушек до дедушек. Очень надеемся, что все вернется, будет так, как было, и даже еще круче. Теперь мы живем для нашей огромной страны, счастье, что мы Россия. Мы видим, сколько Россия делает для детей, какие возможности для них создает, и потому верим: все у нас еще будет. И поездки, и концерты, и полные залы зрителей», – говорит директор ДК.

«По вере вашей да будет вам», – сказано в Евангелии. Вера, любовь и надежда этой горстки бесстрашных людей таковы, что рядом с ними сомневаться невозможно. Вот они стоят в своем любимом доме – им холодно, у них ледяные пальцы, они много раз испытали настоящий ужас, на протяжении многих недель не знали, что с ними будет дальше… И рады тому, что страшное позади. Осталось только трудное, но они обязательно справятся. Справятся ради жизни и своего любимого дела, которые в их случае совершенно неразделимы.

Фотографии предоставлены аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной