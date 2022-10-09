Обстоятельства взрывов на «Северных потоках» изучат полиция и военно-морские силы ФРГ

В ФРГ полиция и военно-морские силы приступили к изучению обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом со ссылкой на письмо Минобороны страны сообщает Tagesschau.

В издании сообщили, что президент федеральной полиции Дитер Романн предложил помочь бундесверу в составлении отчета о повреждениях трубопроводов в Балтийском море. Затем Минобороны, оценив «возможности военно-морского флота, имеющиеся для этой цели, и рассмотрев их с юридической точки зрения», одобрило его запрос.

«Федеральная полиция Германии с помощью водолазов и специальных технологий исследует взрывы на трубопроводах „Северного потока“. Два корабля бундесвера находятся в Балтийском море для проведения разведывательной операции», — говорится в сообщении.

Впервые об утечках на российских газопроводах заявили в Швеции и Дании 26 сентября. До их обнаружения были зафиксированы два мощных подводных взрыва. Позднее Президент России Владимир Путин назвал эти происшествия «беспрецедентной диверсией». 3 октября утечки газа на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» в Балтийское море прекратились.