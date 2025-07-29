Обслуживание автомобилей подорожало в среднем на 30% за последний год

Средняя стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России за последний год увеличилась примерно на 30%. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата и информацию от автосервисов.

Среди наиболее подорожавших услуг — регулировка схода-развала, стоимость которой выросла в среднем на 45%. Мойка автомобилей подорожала на 25%, а шиномонтаж — на 15,8%. Эксперты называют сразу несколько причин удорожания: рост цен на автозапчасти, дефицит квалифицированных специалистов, а также усиление налоговой нагрузки на отрасль.

На этом фоне специалисты предполагают возможное сокращение числа станций техобслуживания и постепенное возвращение части рынка в гаражный сегмент — к менее формализованному, но более доступному сервису.

Ранее аналитики «Автостата» сообщили, что в первом полугодии 2025 года импорт новых автомобилей в Россию снизился на 63%.