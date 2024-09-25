«Обследовали 200 тысяч сельчан за пять лет»: как в РТ работают мобильные поликлиники

В Татарстане продолжают работать мобильные поликлиники, всего их пять – курируют их главные больницы Татарстана. «Поликлиники на колесах» приезжают в деревни и села, где необходима помощь врачей узкой специальности. Таким образом реализуется партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» и нацпроект «Здравоохранение».

Сегодня мобильный комплекс приехал в деревню Тимофеевка Высокогорского района.

«Задача таких выездов – обеспечивать доступность, а самое главное, своевременность и качество оказания консультативной помощи сельскому жителю. Тем, кто не может доехать до центральных районных больниц, до узких специалистов. Есть места, где ограничены возможности транспортной доступности. Наши мобильные комплексы на базе “КамАЗов” полноприводные, могут доехать до любого села, где будут оказывать медицинскую помощь», – заметил координатор партпроекта «Здоровое будущее» в Татарстане, главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев.

Фото: Пресс-служба РКБ

Сегодня в составе бригады врачей: кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, сосудистый хирург. Все они сотрудники седьмой городской больницы. Врачи указанных специальностей прибыли в деревню, так как местные жители испытывали в них необходимость. Это стало известно благодаря информации, предоставленной центральной районной больницей.

«Мы стартовали 30 августа 2019 года. С тех пор более 200 тысяч жителей нашей республики получили такую консультативную помощь. По нашей статистике, 7% или каждый 15-й имеет скрытую форму болезней сердечно-сосудистой системы. Если учитывать, что это первопричина ухудшения здоровья и смертности, то на 200 тысяч, представляете, какая категория людей не знала о своей болезни, проживая в сельской местности?», – поделился главный врач РКБ.

Кроме того, почти половина обследованных пациентов нуждаются в дополнительном обследовании в ведущих больницах Татарстана, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. И им предоставляют соответствующие направления.

За несколько месяцев до выезда каждого мобильного комплекса проводится анализ ситуации в районе. Оценивается, где есть потребность в узких специалистах, на основе чего формируется маршрут врачей. Например, в течение текущего месяца врачи городской больницы №7 Казани будут посещать населенные пункты Высокогорского района. В октябре они будут работать в Пестречинском районе.

Главврач РКБ подчеркнул, что житель даже самого отдаленного села должен получить помощь медиков мобильного комплекса.