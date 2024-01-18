Обширную программу года 225-летия Пушкина откроет в Казани концерт в КЦ имени поэта

В наступившем году по всей России будет широко отмечаться 225-летие со дня рождения «солнца русской поэзии» Александра Пушкина. В Казани большую программу мероприятий откроет торжественный концерт 19 января в культурном центре, носящем имя поэта. Музыкальный вечер под названием «Любви все возрасты покорны» станет первым из цикла «Листая Пушкинский календарь».

Проект создан и реализуется солисткой Культурного центра имени Пушкина, заслуженной артисткой Татарстана Юлией Зиганшиной.

«Со дня рождения Пушкина Александра Сергеевича в этом году исполняется 225 лет, а наш культурный центр на 220 лет его моложе — нам исполняется пять лет. Кругом юбилейные торжества: традиционный „ПушкинФест“ будет проходить с 1 по 6 июня — мы привлекаем весь город к нам. Этот год, конечно, особенный, поэтому мы раздвинули рамки празднования юбилея Пушкина и его дня рождения, и уже завтра откроется Год Пушкина в Казани», —анонсировала Юлия Зиганшина.

В большом концерте 19 января примут участие оркестр Центра современной музыки имени Софьи Губайдуллиной, театр танца «Миринея», молодые солисты Дмитрий Босов, Алина Хуснутдинова, Владислав Бадалов, Динар Шарафетдинов, Анна Халлдорсдоттир, Айсылу Нуруллина.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Будет звучать оперная музыка, арии из опер, которые написаны русскими композиторам на сюжеты Александра Сергеевича Пушкина», — рассказала артистка.

Цикл музыкально-поэтических вечеров «Листая календарь», напомнила Юлия Зиганшина, проходит в культурном центре не первый год, но на предстоящие полгода он частично изменил название в связи с предстоящим юбилеем русского классика. «Листая Пушкинский календарь» будет называться он теперь.

В феврале, 9-го, очередной концерт цикла будет посвящен прижизненным романсам на стихи Пушкина. Он называется «Поэт в России — больше, чем поэт» и окажется приурочен ко дню памяти Пушкина. Поэт скончался 10 февраля — через несколько дней после дуэли, на которой был ранен.

«Это будут те романсы, который мог слышать Пушкин и которые он слышал. И мы услышим, что же писали композиторы в то время, показывая [результат] поэту», — пояснила Юлия Зиганшина.

Мартовский вечер, 15-го числа, будет посвящен романсам на стихи поэтов-друзей Пушкина. Он называется «Друзья мои, прекрасен наш союз!». Будут в том числе звучать стихотворные посвящения поэтов Пушкину. Апрельский вечер представит салон Пушкинского времени, где будет звучать салонная инструментальная, вокальная музыка, отечественная и зарубежная — та, которую поэт также мог слышать.

Кроме того, в этом году пройдет цикл из четырех встреч «Пушкин в Центре». Участники обсудят образы Пушкина в кинематографии, начиная с немого кинематографа (6 февраля), Царское Село как место не только учебы, но и, например, медового месяца поэта (5 марта), отношения Пушкина к музыке и с музыкой (2 апреля), а на заключительной встрече в мае — «Пушкина — Чехова — Окуджаву».

«В этом году еще исполняется 100 лет со дня рождения Булата Окуджавы, круглая дата ухода Антона Павловича Чехова. Между этими тремя глыбами, разбросанными во времени, наитеснейшая связь. Чехова называли Пушкиным в прозе, Окуджаву называли Пушкиным с гитарой, Окуджава писал посвящение Чехову и Пушкину… Будут звучать произведения на стихи Пушкина, будет частично раскрыта тема „Музыка и Чехов”, чеховские герои ведь поют много романсов, будут звучать песни Окуджавы», — отметила Юлия Зиганшина.

В культурном центре в общей сложности насчитывается восемь творческих формирований, и каждое готовит свое мероприятие к юбилею Пушкина, заметила заведующий отделом культурно-досуговой деятельности КЦ имени Пушкина Татьяна Чекмарева. В течение года будут проходить показы спектакля «Не напрасно посетил я эту сторону», поставленного осенью 2023 года к 190-летию визита Пушкина в Казань, интерактивные программы. Будут также поставлены две сказки по мотивам произведений Пушкина (театральная студия «Гримасы» и поэтический театр «Диалог»). Помимо этого, окажется представлена вниманию публики сказка-балет «Лукоморье», которую поставят участницы хореографического театра Центра.

Центральным событием празднований 225-летия Пушкина станет, конечно же, «ПушкинФест». Он будет проходить с 1 по 6 июня, днем старта совпадая с Днем защиты детей, обратила внимание специалист Культурного центра имени Пушкина Дина Башкирова. Часть мероприятий «ПушкинФеста» будет проходить в Культурном центре имени Пушкина, но первые два дня, 1 и 2 июня, выпадающие в этом году на субботу и воскресенье, — в городском парке «Черное озеро». Здесь снова запланированы и народные гуляния с вечеркой (1 июня), и более светские мероприятия, раскрывающие Пушкина как представителя высшего света XIX века.

«Двадцатого декабря состоится торжественное закрытие года Пушкина. Будем подводить итоги, конечно, будут звучать стихи поэта, романсы на его стихи и так далее. Мы будем говорить о том, что нам самим интересно, что для нас актуально, поэтому я могу вам точно обещать, что ничего формального, ничего для галочки здесь никогда не было и никогда не будет. Всё, что мы здесь в культурном центре делаем, пропущено через нашу душу, пронизано нашими стараниями, нашим интересом», — заверила Юлия Зиганшина.