Общине афганских татар в знак уважения подарили карту Афганистана, вырезанную из дерева

Фото: © «Татар-информ»

Известный резчик по дереву, реставратор и руководитель мастерской каллиграфии в Кабуле Наджибулла Мохайби Бахонер вырезал карту Афганистана из дерева и подарил ее общине местных татар. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Я очень горд за афганских татар. Они за короткий срок проделали невероятный скачок в развитии нации. Они — патриоты своей родины, гордятся самобытностью и национальным происхождением. Я в своем произведении выделил синим цветом татарские провинции и украсил их логотипом татар», – сказал Наджибулла Мохайби Бахонер передавая свою работу главе совета татар Афганистана.

В ответ Забихулло Надери Татар выразил благодарность художнику и отметил, что считает его произведения культурным достоянием всего мира и предметом гордости татар Афганистана.