Доходы бюджета Татарстана на 2026 год прогнозируются на уровне 604,8 млрд рублей

Общий объем доходов консолидированного бюджета Татарстана на 2026 год прогнозируется в объеме 604,8 млрд рублей, при этом дефицит составит 13,4 млрд. Об этом на заседании Кабинета Министров Республики Татарстан, посвященном основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2026-2028 годы, сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

«На 2026 год параметры консолидированного бюджета Татарстана прогнозируется: доходы – 604,8 млрд рублей, расходы – 618,2 млрд, дефицит – 13,4 млрд рублей. Перед нами стоит первоочередная задача сформировать бюджеты всех уровней на 2026 год, и на плановый период 2027-2028 годов и сформировать проект закона», – отметил он.

При этом доходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 644,2 млрд, а в 2028-м – 687 млрд рублей.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в проекте бюджета учтены действующие налоговые льготы и пролонгация на период 2026-2028 гг.

Наибольший доход в бюджет республики ожидается от налога на доходы физических лиц в размере порядка 236 млрд рублей, добавил Файзрахманов.

Он отчитался о главных доходных источниках и расходах, планируемых в проекте бюджета на ближайшие три года.

«Отмечу отдельные особенности, характеризующие расходы бюджета. В первую очередь это рост первоочередных и социально значимых расходов. Продолжится распределение расходов по государственным программам. В бюджете предусмотрено финансирование республиканских социально значимых мероприятий, действующих на протяжении нескольких лет. Также предусматриваются средства на введение в эксплуатацию новых бюджетных учреждений, формирование резервных фондов, ассигнование капитальных вложений, реализацию национальных и региональных проектов», – отметил Файзрахманов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал участников заседания принять параметры бюджета, обозначенные главой Минфина РТ.

«Это очень большая работа для Министерства финансов, муниципалитетов, ведомств. Она проведена, несмотря на все сложности, которые есть в экономике. Считаю, что нужно согласиться и принять все параметры, обозначенные сегодня. Необходимо их придерживаться», – сказал Минниханов.

Далее проект бюджета будет направлен в Государственный совет Татарстана, где он будет рассматриваться.