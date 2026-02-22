Обществознание уберут из программы 8-х классов с 1 сентября 2026 года

Обществознание с 1 сентября исключат из программы восьмых классов, оно останется для учеников 9–11-х классов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года предмет сохранился для учащихся 8–11-х классов, а с 1 сентября 2026 года будет преподаваться только в 9–11-х классах.

Министр также отметил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников уже завершена.

В августе прошлого года ведомство также утвердило перечень обязательных предметов для основного общего образования на 2026/2027 учебный год. В список вошли русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура.

Родной язык, родная литература и второй иностранный язык будут изучаться по желанию родителей на основании заявления.

Кроме того, с 2026/2027 учебного года в школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».