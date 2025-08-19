Общество «Знание» запустит Всероссийскую акцию «Поделись своим знанием»

С 1 по 30 сентября Российское общество «Знание» проведет Всероссийскую акцию «Поделись своим знанием» в рамках проекта «Знание.Лекторий». На площадках школ, колледжей, вузов и других образовательных организаций по всей стране пройдут лекции и мастер-классы, где известные ученые, предприниматели, спортсмены и общественные деятели поделятся своим опытом.

«Эта акция уже стала доброй традицией, Общество „Знание“ проводит ее пятый год подряд. И мы видим, как растет интерес к проекту не только со стороны молодежи, но и лекторов, желающих передать свой опыт, знания подрастающим поколениям», – отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Он отметил, что с 2021 года в мероприятиях проекта приняли участие более 700 тысяч молодых людей, для которых выступили почти 10 тысяч экспертов из разных областей знаний.

«В этом году мы пополнили тематику лекций материалами об атомной промышленности, новых технологиях, правовой грамотности и предпринимательстве», – добавил Древаль.

В числе лекторов акции – ученые, предприниматели, представители органов власти, олимпийские чемпионы и ректоры ведущих вузов страны. В этом году к ним присоединится олимпийский чемпион Никита Крюков, который выступит перед участниками смены во Всероссийском детском центре «Орленок» и проведет «Олимпийскую зарядку».

Важно, что лектором акции может стать любой желающий. Для этого необходимо выбрать материал из каталога на сайте и провести выступление для своей аудитории. Тематики выступлений: «Будущее за нами», «Победы страны», «Голосуй осознанно», «Культурный код», «Вызовы временем», «Карьерные возможности», «Все начинается с атома». Чтобы выступить площадкой, организациям и учреждениям необходимо заполнить форму.

Организатором акции выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российских студенческих отрядов, Агентства стратегических инициатив и Ассоциации развития финансовой грамотности. Акция пройдет в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Татарстан создает возможности и формирует среду, где каждый молодой человек может реализовать себя. Этот подход подтверждает и Раис РТ Рустам Минниханов, который в ходе VIII Московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан» подчеркнул: «Наша задача в том, чтобы создать такие условия, чтобы республика была привлекательной».