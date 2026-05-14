Общество «Знание» запустило программу поддержки наставников

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения России запускает проект «Знание.Наставники» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Инициатива направлена на развитие системы наставничества в образовательных организациях страны.

Участвовать в проекте могут руководители образовательных учреждений и их заместители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также педагоги школ и учреждений среднего профессионального образования со всей России.

Прием заявок открыт с 20 апреля по 30 июня 2026 года. Подать заявку можно на официальном сайте проекта.

Организаторы отмечают, что проект направлен на повышение престижа профессии наставника, а также развитие просветительской работы в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников и студентов.

По итогам отбора определят победителей, которые получат денежные поощрения. Кроме того, 200 лучших участников смогут пройти образовательную программу в Центре знаний «Машук».

В рамках проекта также планируется серия онлайн-семинаров для наставников. Информацию о темах, датах проведения и подключении будут публиковать на официальных страницах «Знание.Наставники» в социальных сетях.

Помимо этого, открыт набор экспертов для оценки портфолио участников. Заявки принимаются до 10 июня 2026 года. Экспертам предстоит работать дистанционно с 13 июля по 15 августа 2026 года на безвозмездной основе.