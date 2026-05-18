Общество «Знание» запустило летнюю просветительскую программу «Каникулы со Знанием»

Российское общество «Знание» ежегодно становится одним из организаторов летней оздоровительной кампании, сообщили организаторы. В рамках проекта «Каникулы со Знанием» в течение трех месяцев в детских лагерях пройдут выступления лекторов, викторины, мастер-классы и другие просветительские мероприятия, соответствующие целям нацпроекта «Молодежь и дети».

Среди тем встреч – профориентация, история, патриотизм, экология, культура, здоровье, наука и технологии, цифровая и финансовая грамотность. Красной нитью летней кампании станут лекции, посвященные Году единства народов России, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным в 2026 году. Мероприятия также приурочат к памятным датам: Дню России, Дню семьи, любви и верности, Дню государственного флага и другим. Лекторами проекта выступят и ветераны СВО в рамках акции «Служу Отечеству».

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что у ребят есть большой запрос на получение новых знаний даже во время летних каникул. Лекторы уже несколько лет становятся постоянными гостями в детских лагерях, делятся знаниями, проводят творческие мастер-классы и спортивные тренировки, помогая подрастающему поколению развить критическое мышление и расширить кругозор. По итогам прошлых лет дети возвращаются домой не только отдохнувшими, но и вдохновленными на новые свершения – это и есть главная задача, добавил он.

Ключевым форматом организации просветительской деятельности в период летних смен станет «День со Знанием» – конструктор готовых интерактивов и комплекс методических материалов, позволяющий вожатым и педагогам-организаторам формировать насыщенную программу тематического дня. Для использования предлагаются лекции и викторины, кинопросмотры и интеллектуальные игры. В состав материалов входят презентации, видеоролики, раздаточные материалы, сценарии занятий и методические рекомендации.

Среди новых форматов – создание литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» на базе школьных лагерей и школ всероссийских детских центров. Для участия необходимо зарегистрировать литературный клуб, проводить занятия, набирать баллы и участвовать в рейтинге. Лучшие пять клубов получат наборы брендированной продукции, а следующие 40 в рейтинге — доступ к закрытому курсу «Секреты спикера с Ниной Зверевой». В рамках проекта предусмотрены и материалы для вожатых, направленные на развитие их профессиональных компетенций.

В прошлом году состоялось более 8 тысяч мероприятий проекта «Каникулы со Знанием», в которых приняли участие 330 тысяч школьников по всей стране. Больше всего встреч провели в Ярославской, Кемеровской, Пензенской областях, Республике Мордовия и Красноярском крае.

Общество «Знание» – крупнейшая просветительская организация России. С момента перезагрузки сообщество лекторов объединило 32 тысячи человек, проведено свыше 256 тысяч лекций в 89 регионах РФ, создано 8 100 часов просветительского контента. Онлайн-трансляции и видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.