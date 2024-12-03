Общество «Знание» в День героев Отечества проведет в Москве форум «Знание.Герои»

Российское общество «Знание» совместно с Национальным центром «Россия» проведет 9 декабря патриотический форум «Знание.Герои», приуроченный ко Дню героев Отечества. Перед молодежью выступят Герои Российской Федерации, участники специальной военной операции (в том числе добровольцы), ветераны боевых действий, военные корреспонденты, а также выдающиеся люди страны. Они расскажут о случившемся с ними на фронте и поделятся опытом. Также они затронут такую тему, как возможность для каждого человека стать героем и внести свой вклад в защиту Родины, заявляют организаторы.

Ежегодный московский форум «Знание.Герои» уже третий год подряд проводится в День героев Отечества. Он станет продолжением проекта «Знание.Герои», реализуемого обществом «Знание» с февраля 2023 года и подведет итоги девяти окружных форумов. Они прошли в Севастополе, Нальчике, Рязани, Луганске, Хабаровске, Кургане, Самаре и Новосибирске, а последний из них состоится 5 декабря в Санкт-Петербурге.

Выступления 9 декабря будут транслироваться в эфире Знание.ТВ на сайте общества «Знание», а также на платформе VK Видео в официальном сообществе организации.

«В День героев Отечества мы чествуем людей, которые совершили подвиги во имя России. Мы чествуем тех, кто своим трудом, преданностью служит стране и обществу. Наш проект — это, с одной стороны, дань уважения героям, а с другой — мощный инструмент патриотического воспитания. Мы даем возможность молодым людям послушать выступления героев-современников, задать им вопросы и получить ценные ответы, узнать их истории мужества, об отважных поступках, которые совершались на поле боя и не только. Такие встречи дают ребятам новые знания, незабываемые впечатления, вдохновение и, конечно, мотивацию на собственные свершения», — уверен генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Вести форум будут телевизионный журналист, депутат Государственной Думы Евгений Попов и телеведущая Юлия Барановская. Участников ждут выступления народного артиста РФ Олега Газманова и его сына — певца Родиона Газманова. В сессиях примут участие командир танковой роты, майор, Герой России Андрей Митяшин, командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, военный корреспондент НТВ Илья Лядвин, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, главный врач ГБСМП в Новочеркасске Борис Гуркин, руководитель центра малоинвазивной хирургии позвоночника — врач-травматолог-ортопед Борис Сычеников, ответственный за волонтерское направление Центра специальной подготовки тактической медицины Алексей Петров, подполковник спецназа в отставке и автор песни «333» Александр Ванюшкин, певец Аким Апачев, матери-героини Екатерина Евстратова (Москва) и Наталья Бурамбаева (Курская область), а также многие другие.

Кроме того, к участию приглашены теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, председатель правления «Движения первых», Герой РФ Артур Орлов, военный корреспондент и документалист Станислав Обищенко, военный корреспондент Первого канала Гусейн Гусейнов, заслуженный деятель искусств РФ, литератор, продюсер и режиссер Владислав Маленко, главный тренер олимпийской сборной России по художественной гимнастике, Герой Труда РФ, заслуженный работник физической культуры РФ Ирина Винер и чемпион Забайкалья по армейскому рукопашному бою, Герой РФ Балдан Цыдыпов.

По данным организаторов, тематические дискуссии форума окажутся направлены на патриотическое воспитание молодежи, единство и сплоченность представителей разных поколений ради общей цели, на признание и благодарность героям страны, а также на понимание собственных сильных сторон. Вся программа разделена на отраслевые блоки, включающие личные истории героев спецоперации и военных корреспондентов, поддержку солдат на культурном фронте, диалоги с героями труда в области медицины, спорта, космической отрасли и другие, перечислили в обществе «Знание».

«Форум „Знание.Герои“ — это серия просветительских мероприятий про людей, проявивших мужество и самоотверженность в защите нашей Родины. Мероприятия, направленные на создание пространства для патриотизма и единства, где каждый человек может отдать дань уважения тем, кто стал символом героизма. Ключевой темой форума станет то, что героем может стать каждый — не только в великих свершениях, но и в повседневной жизни, проявляя доброту, смелость и готовность помочь другим», — прокомментировали предстоящее событие в пресс-службе общества.