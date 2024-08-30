Общество «Знание» сняло фильм о достижениях промышленности Татарстана

Вышел посвященный Казани пятый фильм из документального цикла Российского общества «Знание» о городах трудовой доблести. Цикл о достижениях российской промышленности подготовлен при поддержке Фонда развития производственных систем и промышленного туризма госкорпорации «Росатом», сообщает пресс-служба общества.

Документальный цикл «Кузница эффективных кадров. Новая смена» повествует о подвиге тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны и знакомит зрителей с работой крупных предприятий региона в нынешние времена. Фильм о Казани уже можно посмотреть в социальных сетях общества «Знание».

В съемках эпизода о Казани приняла участие министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она заметила, что с каждым годом привлекательность региона для молодых людей только растет.

«Экономика республики всегда нуждается в кадрах, в том числе в рабочих специалистах. Сегодня каждому ищущему работу мы можем предложить до 17 вакансий, а в целом на рынке у нас более 61 тыс. предложений», — пояснила глава Минтруда Татарстана

В пятом эпизоде у зрителей есть возможность узнать сразу о трех предприятиях Казани: о производителе бытовой химии и косметической продукции АО «Нэфис Косметикс», о старейшем предприятии по производству фотоматериалов НПП «ТАСМА» и о производителе лекарственных средств и шовных хирургических материалов АО «Татхимфармпрепараты».

Первые серии цикла «Кузница эффективных кадров. Новая смена» были представлены на выставке-форуме «Россия» в апреле этого года. Всего общество «Знание» и Фонд развития производственных систем и промышленного туризма сняли шесть фильмов. Помимо серии о Казани, зрителям уже доступны эпизоды, посвященные Нижнему Новгороду, Кузбассу, Новосибирску и Уфе.