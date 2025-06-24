Общество «Знание» проведет масштабный просветительский фестиваль ко Дню молодежи

28 июня в России отметят День молодежи, к которому приурочен масштабный просветительский проект Общества «Знание» в партнерстве с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодёжь). По всей стране, включая новые регионы, откроются тематические пространства «Знай».

Проект станет частью федерального фестиваля «Знай, люби, гордись, приумножай», организованного Росмолодежью совместно с Движением Первых, Обществом «Знание» и платформой «Россия — страна возможностей».

Как подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль, сегодня у молодых людей в России есть все возможности для раскрытия потенциала и достижения успеха:

«Наша молодежь очень активная, талантливая и амбициозная. Ребята все чаще берут на себя ответственность, запускают проекты, развивают науку, собственный бизнес. Это и есть проявления подлинного, деятельного патриотизма. Сегодня в нашей стране есть все условия и возможности для того, чтобы ребята раскрывали свой потенциал, росли профессионально, добивались высоких результатов. Я хочу, чтобы каждый из них знал – Российское общество "Знание" всегда будет рядом, чтобы направить, вдохновить на пути к большим свершениям!»

Фестиваль охватит четыре ключевых аспекта: знание истории и достижений страны, любовь к культуре, людям и природе России, гордость за соотечественников и личная вовлеченность в развитие Отечества.

На площадках пространства «Знай» школьники, студенты и молодые специалисты встретятся с известными представителями культуры, науки, спорта и медиа. События будут транслироваться онлайн на страницах Общества «Знание» в соцсетях, включая «ВКонтакте».

Пространство «Знай» охватит семь направлений. Трек «Управляй и принимай решения» станет площадкой для обмена опытом с государственными деятелями и руководителями крупных предприятий. «Создавай новое» соберет представителей креативных индустрий и новых медиа. В рамках направления «Учись и открывай» состоится диалог ребят с деятелями науки и инженерии. Направление «Сохраняй память, будь примером» вдохновит молодежь общением с Героями России. Трек «Будь в форме» позволит приобщиться к опыту выдающихся спортсменов. В блоке «Преодолевай границы» перед молодежью выступят космонавты. А направление «Твори и созидай» откроет ребятам возможности самореализации в творчестве через общение с мастерами культуры и искусства.

По традиции Общества «Знание» встречи с известными людьми пройдут в атмосфере живого общения. Молодые люди не только познакомятся с личными историями успеха лекторов, но и получат профессиональные советы на будущее, смогут задать свои вопросы и обрести веру в себя.

В городах по всей России Общество «Знание» выступит в роли образовательного партнера мероприятий Дня молодежи. На площадках главной просветительской организации страны пройдут встречи с государственными деятелями, артистами, спортсменами, учеными и лидерами общественного мнения.

К участию приглашены сенатор Российской Федерации, трёхкратный победитель Олимпийских игр, Герой Российской Федерации Александр Карелин, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по молодёжной политике Артём Метелев, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров, командир танковой роты, майор, Герой Российской Федерации Андрей Митяшин, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, гимнаст, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Артур Далалоян, двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) Светлана Хоркина, тренер сборной команды Краснодарского края по брейкингу, спортивный судья, серебряный призер Чемпионата России Роберт Антонян, бронзовый призёр Чемпионата Европы по футболу, президент Футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычёв, актриса, общественный деятель Мария Кожевникова, актриса театра и кино, актриса озвучивания Татьяна Шитова, обладатель кубка Европы по вольной борьбе, певец, участник шоу «Голос», актёр Торнике Квитатиани, актёр шоу «Импровизаторы», артист театра и кино Арсений Попов, музыкант, лидер группы «Комната культуры» Женя Трофимов и другие.

Также ребята смогут принять участие в мастер-классах от Всероссийского конкурса «Родная игрушка» и присоединиться к игре «Скажи по-русски» в мини-приложении VK.

Прологом ко Дню молодежи станет просветительская акция Общества «Знание», которая стартует 23 июня. В рамках акции пройдет серия мастер-лекций «Будущее создаётся сегодня: твои возможности в России». Перед молодежью регионов выступят лидеры общественного мнения. Лекторы расскажут молодым людям о возможностях самореализации — от волонтерства и творчества до спорта и госуправления. Ребята узнают о программах и проектах, которые помогают развиваться, получать гранты, находить единомышленников и путешествовать по стране.