Общество «Знание» проведет марафон, приуроченный к 80-летию Победы

С 28 по 30 апреля Российское общество «Знание» проведет марафон «Знание.Первые», главной темой которого станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Площадки для прямого диалога с молодежью предполагается открыть во всех федеральных округах РФ, сообщает пресс-служба общества.

Центральной площадкой события традиционно станет Москва, к ней присоединятся другие регионы. Мероприятия пройдут в том числе в городах-героях и на новых территориях страны. Лекторы расскажут об истории Великой Отечественной войны и напомнят представителям молодежи, как важно сохранять историческую память о подвиге народа для построения общего будущего, пояснили в обществе.

Во время марафона участники смогут лично пообщаться «с первыми лицами страны из всех сфер». Также запланировано участие иностранных спикеров. В перерывах между лекциями участники смогут встретиться с блогерами, а также выиграть призы в конкурсах от организатора и партнеров.

Марафон соберет более 25 тыс. молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов Российского общества «Знание». Помимо того, увидеть выступления лекторов можно будет в эфире «Знание.ТВ», а также в официальной группе просветительской организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш следующий федеральный просветительский марафон будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень ответственно готовимся к этому событию, поскольку понимаем важность момента, значимость исторической даты для всей страны, для каждого жителя России. Мы чувствуем святую обязанность отдать дань уважения нашим предкам — настоящим героям, благодаря которым та Победа стала возможной. Поэтому мы сделаем всё, чтобы весенний марафон стал самым ярким и запоминающимся», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В преддверии марафона общество «Знание» намерено провести специальные тематические мероприятия к 80-й годовщине Победы. Среди них — экскурсии со «Знанием» по памятным историческим местам, просветительская акция о главных событиях и героях Победы в регионах России.

Федеральные просветительские марафоны «Знание.Первые» зарекомендовали себя в качестве популярных площадок для прямого общения между первыми лицами и молодежью. Так, осенью 2023 года марафон стал главным событием образовательной программы международной выставки-форума «Россия» и Всемирного фестиваля молодежи, где Российское общество «Знание» выступило генеральным партнером, объединив на своих площадках представителей Правительства РФ, деятелей культуры и искусства, спортсменов, ученых, артистов и так далее.

Число участников предыдущих марафонов превысило 100 тысяч человек. Перед слушателями более 1300 раз выступили лекторы общества «Знание»: лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, популяризаторы науки, государственные деятели и другие эксперты. В общей сложности лекторами марафонов стали свыше 800 выдающихся деятелей. С напутствием к участникам марафона обращался Президент России Владимир Путин.