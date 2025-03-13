Общество «Знание» продлило прием заявок на конкурс для родительских комитетов

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ продолжает прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Заявочная кампания продлится на сайте Знание.Родители до 12.00 21 марта текущего года.

На данный момент школы из 89 регионов страны уже подали свои проекты по развитию воспитательного пространства в школах на конкурс. По итогам первого конкурса инициативы по развитию воспитательного пространства представили 5003 школы. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов, они получили около 160 млн рублей на реализацию своих инициатив. В 2025 году у участников второго сезона еще больше шансов на победу, планируется наградить в четыре раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят примерно 700 млн рублей.

Прием заявок продлен до 21 марта 2025 года. Повысить шансы на успех в конкурсе родительским комитетам поможет новый онлайн-курс «Родительская инициатива: учимся создавать проекты» на платформе Знание.Академия. Он состоит из трех разделов общей продолжительностью пять часов. Курс позволит родителям создать конкурентоспособный проект: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы.

В новом сезоне конкурса сохранены тематические направления, по которым родительским комитетам предстоит разработать проекты. Это гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание. На этапе оценки заявки рассмотрят региональные родительские комитеты, а также федеральные эксперты.

На этот раз победителями конкурса смогут стать около 800 школ, для них предусмотрено три категории призового фонда: до 500 тыс, до 1 млн и до 2 млн рублей. Победителей объявят на заседании Всероссийского родительского комитета в мае.

Конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Президент России Владимир Путин поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 млрд рублей.