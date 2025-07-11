Общество «Знание» представило второй эпизод анимационного комикса к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

На ресурсах Общества «Знание» стал доступен второй эпизод анимационного комикса «Эхо Победы» под названием «Подвиг двадцати восьми». Об этом сообщает пресс-служба Общества.

Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на популяризацию исторических знаний и сохранение памяти о ключевых сражениях и мемориалах.

Во втором выпуске рассказывается о легендарном подвиге 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, которые ценой собственных жизней сдержали натиск фашистских войск под Москвой. Этот эпизод стал одним из символов героизма советского народа и увековечен в мемориале, вдохновляющем новые поколения.

Как пояснил первый заместитель генерального директора Общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко, «Эхо Победы» – это результат работы большого числа неравнодушных людей, для которых важно сохранить память о военном подвиге предков. Он отметил, что проект – это экспериментальный формат, объединяющий исторические факты и современную анимацию, с целью заинтересовать молодежь и побудить их к изучению отечественной истории и семейных корней.

Над визуальной частью работало издательство MOLOT HARDCORP, известное своими авторскими комиксами. Закадровый текст озвучил блогер, переводчик и член Общественной палаты Дмитрий Пучков. Хронометраж эпизода составляет шесть минут.

Оба эпизода – «Меч Победы» и «Подвиг двадцати восьми» – размещены в официальном сообществе Общества «Знание» во «ВКонтакте». Проект продолжит серию выпусков, посвященных городам-героям и местам ключевых боев Великой Отечественной войны.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».