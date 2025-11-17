Общество «Знание» представило образовательные проекты на фестивале в Бресте

В Бресте прошел мастер-класс по ораторскому искусству и интеллектуальная игра по творчеству А.С. Пушкина от лектора Российского общества «Знание», члена Общественной палаты РТ, заместителя руководителя Штаба общественной поддержки Анастасии Исаевой.

В игре команды старались дать ответы на вопросы быстрее своих соперников. Правила предполагают, что первая ответившая команда получает больше баллов, а неверный ответ может привести к штрафу.

«Название игры переводится с татарского языка как "состязание". Этот проект был создан на площадке Штаба общественной поддержки в Татарстане не просто как интеллектуальное соревнование, а пространство для живого общения, развития командной работы молодежи», — рассказывает Анастасия Исаева.

Мероприятие прошло в рамках Международного фестиваля-конкурсе медиапроектов «Мой друг! Отчизне посвятим Души прекрасные порывы!», приуроченного к 80-летию Великой Победы. Организаторами стали партнеры Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ и ассоциация «Содружество образовательных организаций имени А.С. Пушкина и педагогов». В рамках фестиваля более 1500 участников, прошли викторины, образовательные модули, а также презентация методического пособия с лучшими практиками создания патриотического медиаконтента.

Знание.Лекторий — это просветительский проект, в рамках которого в регионах РФ проходят лекции на темы от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории инициативу, которая важна именно для его жителей. С мероприятиями проекта можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».