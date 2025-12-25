Общество «Знание» подключилось к переподготовке ветеранов СВО в рамках проекта «Батырлар»

Просветительские лекции Российского общества «Знание» интегрированы в образовательную программу кадрового проекта «Батырлар. Герои Татарстана». Инициатива, запущенная Раисом республики Рустамом Миннихановым, направлена на профессиональную переподготовку ветеранов спецоперации для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти.

В ходе третьего учебного модуля, посвященного территориальному развитию и управлению муниципальным хозяйством, перед слушателями выступила заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана, победитель конкурса «Знание.Лектор» Марина Епифанцева.

Эксперт представила будущим управленцам подробный обзор инвестиционной деятельности в республике, разъяснив механизмы привлечения финансирования. Лекция прошла в интерактивном формате: участники из разных муниципалитетов обсудили способы повышения инвестиционной привлекательности своих районов, детально разобрали каталог инвестиционных предложений, а также получили персональные консультации по собственным проектам.

Директор филиала Общества «Знание» в Татарстане Алексей Зиновьев отметил практическую пользу такого сотрудничества.

«Интеграция лекций Общества «Знание» в программу позволяет соединить передовой опыт, в частности в сфере инвестиций, с конкретными задачами будущих управленцев. Это не просто трансляция теории, а живой диалог, где слушатели получают готовые инструменты и экспертную оценку своих инициатив. Это многократно повышает ценность образовательного модуля», – подчеркнул Зиновьев.

Необходимость вовлечения военнослужащих в управленческие процессы ранее неоднократно отмечал Рустам Минниханов. По мнению Раиса РТ, опыт, дисциплина и надежность ветеранов СВО являются ценным активом для любой сферы, и в особенности – для работы с участниками спецоперации.