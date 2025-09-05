Общество «Знание» планирует объединить международное молодежное сообщество на Слете ВФМ

Фото: пресс-служба общества «Знание»

С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде пройдет первый в современной истории фестивального движения Слет Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие организует Росмолодежь при поддержке Правительства Нижегородской области и Дирекции Всемирного фестиваля молодежи по поручению Президента РФ Владимира Путина. При поддержке общества «Знание» в рамках слета будет представлена просветительская программа. Участников также ждут интерактивные форматы взаимодействия с экспертами в различных областях, сообщает пресс-служба общества.

Слет ВФМ соберет более 2 тыс. российских и иностранных активистов – представителей сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования, науки, государственного управления, предпринимательства и IT. Также запланирован детский трек, участие в котором примут 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. География события охватит 120 стран мира. Главная цель слета заключается в выстраивании взаимосвязей между молодыми и активными людьми со всей планеты.

«Мы очень рады выступить партнером такой масштабной международной площадки. В рамках просветительского трека готовим для участников насыщенную программу: они смогут в формате живого диалога пообщаться с ведущими экспертами страны и задать им интересующие вопросы. Особый акцент сделан на интерактиве – это будут не только лекции, но [и] практические сессии для глубокого погружения в темы. Уверен, что этот формат позволит выстроить конструктивный диалог и даст участникам мощный импульс для развития», – заявил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Для гостей слета предусмотрены специальные форматы: интерактивы и зарядки от чемпионов. Должны состояться выступления актера театра и кино, шоумена, телеведущего Арсения Попова, призеров Олимпийских игр в Токио, многократных чемпионок мира и Европы, заслуженных мастеров спорта Дины и Арины Авериных, депутата Курултая Республики Башкортостан, спортсмена, чемпиона мира Джеффа Монсона.

В просветительской программе общества «Знание» примут участие предприниматель, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор и заслуженный артист РФ, актер, режиссер, хореограф Егор Дружинин.

После завершения основной части форума 200 иностранных гостей отправятся в тур по десяти регионам России, включая Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченскую Республику и Сахалинскую область. В рамках этой поездки они познакомятся с культурным разнообразием, посетят памятные места и ведущие промышленные предприятия страны.