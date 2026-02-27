Общество «Знание» объявило старт третьего сезона конкурса родительских инициатив

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ объявило о старте приема заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2026 году образовательные организации при подаче заявок будут работать через систему «Электронный бюджет».

Ознакомиться с правилами и заполнить анкету можно на сайте «Знание.Родители» до 15 мая.

За первые два сезона организаторы получили более 15 тысяч заявок из 89 регионов страны. Победителями стали 1215 проектов, среди них – 32 инициативы из Республика Татарстан.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что интерес к конкурсу растет с каждым годом, и подчеркнул важность продолжения проекта. По его словам, поддержка взаимодействия семьи и школы остается приоритетом, поэтому расширяются направления участия.

Он добавил, что конкурс выполняет значимую социальную задачу: объединяясь, родители могут формировать безопасную и мотивирующую среду для детей. Министр выразил уверенность, что новый сезон позволит открыть новые имена и реализовать еще больше полезных инициатив.

Ключевые этапы конкурса сохраняются. Родительские комитеты школ смогут подать заявки с 26 февраля по 15 мая, после чего проекты рассмотрит единый экспертный совет. До конца июня список победителей утвердят на заседании Всероссийского родительского комитета. Премии будут вручены в июле, а реализовать проекты и отчитаться о результатах необходимо до декабря. Для победителей предусмотрен единый призовой фонд – от 200 тысяч до 2 млн рублей.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что благодаря поддержке Президента конкурс стал ежегодным. В третьем сезоне особое внимание уделят работе с подростками.

Дополнительные баллы будут начисляться за вовлечение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также появится отдельная номинация для проектов по социализации подростков группы риска. По его словам, это позволит поддержать лучшие практики и охватить большее число школьников по всей стране.

Среди нововведений – отдельное тематическое направление по социализации подростков группы риска. Предполагается, что такие проекты помогут укрепить психологическую устойчивость подростков и сформировать навыки конструктивного взаимодействия в обществе на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Остальные направления остаются прежними: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.

Конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован в сентябре 2024 года на первом заседании Всероссийского родительского комитета. Тогда первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко сообщил, что по поручению главы государства на реализацию инициатив из резервного фонда выделен 1 млрд рублей.

В состав Всероссийского родительского комитета входят 52 человека, в том числе учителя, советники директоров по воспитанию и победители конкурса «Это у нас семейное» платформы Россия – страна возможностей.

Среди участников – народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А.П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист России Андрей Мерзликин, телеведущая Мария Ситтель.

В первом заседании также участвовали народная артистка России Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров. Среди членов комитета – мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.