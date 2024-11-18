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Общество «Знание» объявило конкурс на проведение просветительских мероприятий
Российское общество «Знание» объявило грантовый конкурс. До 29 ноября принимаются заявки на отбор проектов просветительских мероприятий. Девять участников будут признаны победителями, сообщает пресс-служба общества.
Отбор охватит все регионы России. Подать заявку на участие могут как физические, так и юридические лица. Конкурс нацелен на поддержку и развитие просветительской деятельности в стране. Он призван выявить и поддержать лучшие проекты, которые вносят вклад в развитие гражданского общества, духовно-нравственное воспитание, пояснили в пресс-службе.
Участники конкурса должны представить свои идеи в виде программы мероприятия, сметы и иных подготовительных материалов. Форматы событий могут быть разными: лекторий, мастер-класс, форум, просветительская акция и так далее.
Проекты, одобренные конкурсной комиссией, получат грантовую поддержку в размере 100 тыс. рублей для проведения запланированных событий.
«Конкурс проектов просветительских мероприятий — это возможность донести до аудитории ценные знания и укрепить духовные и патриотические основы в обществе. Мы уверены, что работы участников станут частью большой методической копилки», — подчеркнул и. о. заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Галюсарян.
Ознакомиться с положением о конкурсе и документацией проекта можно на сайте конкурса — https://masterlect.znanierussia.ru/grant.
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