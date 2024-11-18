Общество «Знание» объявило конкурс на проведение просветительских мероприятий

Изображение: пресс-служба общества «Знание»

Российское общество «Знание» объявило грантовый конкурс. До 29 ноября принимаются заявки на отбор проектов просветительских мероприятий. Девять участников будут признаны победителями, сообщает пресс-служба общества.

Отбор охватит все регионы России. Подать заявку на участие могут как физические, так и юридические лица. Конкурс нацелен на поддержку и развитие просветительской деятельности в стране. Он призван выявить и поддержать лучшие проекты, которые вносят вклад в развитие гражданского общества, духовно-нравственное воспитание, пояснили в пресс-службе.

Участники конкурса должны представить свои идеи в виде программы мероприятия, сметы и иных подготовительных материалов. Форматы событий могут быть разными: лекторий, мастер-класс, форум, просветительская акция и так далее.

Проекты, одобренные конкурсной комиссией, получат грантовую поддержку в размере 100 тыс. рублей для проведения запланированных событий.

«Конкурс проектов просветительских мероприятий — это возможность донести до аудитории ценные знания и укрепить духовные и патриотические основы в обществе. Мы уверены, что работы участников станут частью большой методической копилки», — подчеркнул и. о. заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Галюсарян.

Ознакомиться с положением о конкурсе и документацией проекта можно на сайте конкурса — https://masterlect.znanierussia.ru/grant.