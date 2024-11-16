В Казани общество историков-архивистов обсудило престиж современной семьи

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Татарстанские историки и архивисты обсудили итоги фестиваля родословной, инициированного Госкомархивом РТ, «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез». Мероприятие прошло в Казанской духовной семинарии Русской православной церкви.

Очередное собрание Татарстанского регионального отделения Российского Общества историков-архивистов открыла председатель Госкомархива РТ Гульнара Габдрахманова. Она отметила, что общество историков-архивистов не должно оставаться в стороне от общественных процессы, поэтому темой заседания стали традиционные ценности и проблемы семьи.

«Все вы видите и знаете, какие меры поддержки сегодня получают семьи с детьми, как возрос престиж семьи в целом. Если сравнить то время, когда мы рожали детей, и сейчас, когда ребенка ждут и со всех моторов поддерживают, а от тебя только требуется любить и рожать все больше и больше», — рассуждает Габдрахманова.

Также победители фестиваля родословной 2025 года — семья Гаязовых из Балтасинского района, и призеры — семья Тимариных из Тетюшского района рассказали о секретах семейного счастья и о том, что дает изучение истории семьи на основе подлинных архивных документов.

Анализ приоритетов и ценностей семьи в современном мире провела директор Центра семьи и демографии Академии наук Татарстана Айгюль Хурамшина.

«Подобные мероприятия позволяют создать информационную среду, где семья и многодетный образ жизни являются ценностью. Сейчас в этой области есть проблема, потому что некоторое время у нас были распространены западные ценности с нехарактерными для нашего общества моделями семьи. Эта идеология начала проникать в умы нашего подрастающего поколения», — рассказала спикер.

Директор Центра семьи и демографии также отметила, что важно говорить о положительном опыте семей, а не только рутине. Также Хурамшина прокомментировала Фестиваль родословной и популярность «шэжэрэ».

«Здорово что это изучается и пропагандируется в Татарстане. Люди составляют свои генеалогические древа. Но назвать это массовым явлениемм я затрудняюсь, потому что для этого нужно получить числа, изучить этот вопрос», — считает Хурамшина.