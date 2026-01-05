Общество инвалидов Мензелинска продолжает помощь бойцам СВО в праздничные дни

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В Мензелинске в период новогодних праздников члены местного общества инвалидов продолжают работу по изготовлению заготовок для маскировочных сетей для бойцов СВО. Волонтеры доставили в общество два рулона плотной ткани длиной по 240 метров каждый.

Работа ведется по заявкам военнослужащих. Участники собираются ежедневно, несмотря на состояние здоровья и личные обстоятельства.

«Все как один работают, потому что сети нужны срочно, по запросу бойцов. Мы хотим, чтобы наши бойцы живыми и здоровыми вернулись с победой», – рассказала заместитель председателя общества инвалидов Вера Сидорова.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В работе участвуют жители города разного возраста. Роза Мочалова отмечает, что многие приходят, несмотря на собственные проблемы.

«У каждого из нас свои трудности. Но мы оставили их позади и пришли сюда, чтобы помочь нашим ребятам», – говорит она.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Помощь носит постоянный характер с начала специальной военной операции. Помимо сетей, участники занимаются заготовкой продуктов и приготовлением домашней лапши для отправки на передовую.

«Мы и овощи шинкуем, и лапшу готовим. Любая помощь важна. Сердце болит за солдат, поэтому стараемся быть полезными», – говорит Ирина Елхова.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Даже при временных ограничениях по здоровью люди продолжают участвовать в работе. Так, Надежда Федотова после перелома руки продолжает помогать, работая одной рукой.

Работа по поддержке военнослужащих в Мензелинском обществе инвалидов продолжается на постоянной основе.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой