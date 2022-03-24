Общество градозащиты Казани получило доступ для осмотра реставрируемого дома Дротоевского

Члены регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) посетили объект культурного наследия федерального значения – «Дом Дротоевского».

Реставрационные работы проводятся по проекту, который прошел общественные обсуждения и государственные экспертизы. Вместе с тем, у представителей общественности остались вопросы - в каком состоянии находится строение и как проводятся реставрационные работы.

Дом длительное время пустовал, что катастрофически сказалось на его состоянии. В процессе исследования выяснилось, что многое пришло в негодность. Кирпичная и деревянная часть к началу работ находились в неудовлетворительном состоянии. Бревна обветшали и требовали частичной или полной замены. Многие перекрытия не являлись историческими, а в некоторых помещениях полностью отсутствовали. Утрачена одна деревянная лестница, а вторая находилась в аварийном состоянии. Многие декоративные элементы утеряны безвозвратно, а те что сохранились аккуратно сняты и вывезены на ответственное хранение с последующим возвратом на места. В процессе расчистки объекта от завалов и мусора открылись новые исторические элементы, например, несколько аутентичных каменных ступеней лестницы в подвал. Все что возможно воссоздать, будет восстановлено.

Специалисты на месте отвечали на вопросы и показывали обоснованность принятых решений. Необходимо учитывать, что это не только реставрация, но и приспособление здания для дальнейшего использования.

Завершиться работы должны уже в этом году и дом Дротоевского вновь вернется к жизни.