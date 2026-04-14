Общество «Динамо» поздравило «Динамо – Ак Барс» и Сафарова с победой в чемпионате России

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» поздравило руководство, игроков и тренерский штаб команды «Динамо – Ак Барс» с победой в чемпионате России по волейболу среди женских команд сезона 2025-2026 годов.

Сообщение направили председателю ФСО «Динамо» Республики Татарстан Асгату Сафарову.

«Общество «Динамо» поздравляет руководство, игроков и тренерский штаб команды «Динамо Ак Барс» с победой в Чемпионате России по волейболу среди женских команд спортивного сезона 2025-2026 гг. Желаем Вам и всему коллективу дальнейших успехов и новых побед!» – написано в сообщении.

Письмо подписал председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский.