Общественных наблюдателей в РТ готовят к работе на выборах с помощью ИИ

Общественные наблюдатели проходят теоретическую и практическую подготовку с отработкой реальных кейсов для работы на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил исполнительный директор регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани.

«В процессе обучения показываем нашим будущим наблюдателям материалы, сгенерированные искусственным интеллектом. То есть мы моделируем ситуации, которые могут быть на избирательном участке, в том числе провокационного характера, для того чтобы они были готовы и знали, как реагировать и определять, является информация достоверной или же фейком», – заявил он.

Всего на предстоящих выборах планируется задействовать около 14 тыс. наблюдателей, 2,8 тыс. – от Общественной палаты РТ, добавил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«От того, как будет обеспечено наблюдение и контроль голосования на избирательных участках, зависит легитимность и открытость выборов. Важнейший принцип избирательной системы – это доверие граждан и легитимность. Все это во многом связано с общественным контролем», – сказал он.

По словам главы Центризбиркома, на всех территориальных избирательных участках и на 1 тыс. участковых избирательных участков будет вестись круглосуточный видеоконтроль, на остальных – видеофиксация.

Самое главное, чтобы избирателю было удобно проголосовать на выборах. Кроме того, важна оперативность реагирования на разные фейки и вбросы, подчеркнул председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«С этой задачей у нас справляются. Все дни голосования на участках будут работать общественные наблюдатели, которые сегодня проходят подготовку. Мы готовы к тому, чтобы честно, прозрачно и, самое главное, удобно для избирателя организовать голосование», – отметил он.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».