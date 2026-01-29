news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 января 2026 17:08

Общественный Wi-Fi появится на станциях Казанского метро в этом году

Читайте нас в
Телеграм
Общественный Wi-Fi появится на станциях Казанского метро в этом году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин ответил на вопрос «Татар-информа», будут ли развивать сети общественного Wi-Fi в Казанском метрополитене.

«Да, есть такие у нас планы, совместно с городом, чтобы не только на станциях был общественный Wi-Fi, но и на протяжении пути, пока вы едете от станции до станции, чтобы внутри вагона тоже можно было пользоваться интернетом», – сказал Начвин.

Согласно планам, уже в этом году на всех станциях метро в Казани будет запущен публичный Wi-Fi, добавил он.

В целом есть планы по развитию публичных сетей Wi-Fi в общественных местах Татарстана.

«Это транспортные остановки, МФЦ, поликлиники, чтобы можно было спокойно, как говорится, оставаться на связи со своими родными», – добавил министр.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#минцифры рт #Wi-Fi #казанское метро
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

28 января 2026
Журнал «Татарстан» отметил 105-летие большим фольклорным концертом

Журнал «Татарстан» отметил 105-летие большим фольклорным концертом

28 января 2026