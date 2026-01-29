Общественный Wi-Fi появится на станциях Казанского метро в этом году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин ответил на вопрос «Татар-информа», будут ли развивать сети общественного Wi-Fi в Казанском метрополитене.

«Да, есть такие у нас планы, совместно с городом, чтобы не только на станциях был общественный Wi-Fi, но и на протяжении пути, пока вы едете от станции до станции, чтобы внутри вагона тоже можно было пользоваться интернетом», – сказал Начвин.

Согласно планам, уже в этом году на всех станциях метро в Казани будет запущен публичный Wi-Fi, добавил он.

В целом есть планы по развитию публичных сетей Wi-Fi в общественных местах Татарстана.

«Это транспортные остановки, МФЦ, поликлиники, чтобы можно было спокойно, как говорится, оставаться на связи со своими родными», – добавил министр.