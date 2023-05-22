Общественный воспитатель о трудном подростке: «Понял, что я хочу помочь, а не посадить»

Как справиться с агрессией оступившегося подростка? Как помочь ему социализироваться и вернуться в нормальную жизнь?

Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель начальника отдела организации исполнения наказаний ФКУ УИИ России по РТ Ильдар Мухаметзянов, победитель Республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних РТ» в номинации «Путевка в жизнь».

Ильдар рассказал историю своего подопечного Андрея – благодаря поддержке наставника он прекратил отношения с прежней дурной компанией, помогает своим близким и готовится построить свою семью.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Общественные воспитатели нужны подросткам, чтобы вернуть их к нормальной жизни»

Как вы попали в профессию?

Я окончил военное училище, после выпуска по распределению попал в воинскую часть, через какое-то время завершил карьеру военного. Потом товарищ предложил мне пойти работать в Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по РТ. Я подходил по всем критериям, так и попал сюда.

Почему вы решили участвовать в Республиканском конкурсе «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних РТ»?

Работа с несовершеннолетними мне всегда была интересна. У меня есть гражданское образование – педагог-психолог. Я хотел себя реализовать в этом направлении. Когда появилась возможность поучаствовать, решил проверить себя.

Общественные воспитатели нужны подросткам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, совершили преступление. То есть это уже осужденные ребята – кто-то с условным наказанием, кто-то выполняет исправительные работы. Весь контроль за ними ложится на начальника филиала. До перехода на нынешнюю должность я как раз и был начальником филиала по Приволжскому району Казани Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РТ.

Готовились к конкурсу?

Подготовки как таковой у меня не было, работа общественным воспитателем – это уже часть моей повседневной жизни. Общественным воспитателем может стать любой человек. Главный критерий – он должен быть гражданином России, достигшим 18 лет, который по своим моральным качествам может быть авторитетом для несовершеннолетнего.

Я считаю, что воспитатель должен быть социально положительным примером. Ведь этот человек добровольно возлагает на себя обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, который находится в социально опасном положении.

Ильдар Мухаметзянов: «Общественным воспитателем может стать любой человек. Главный критерий – он должен быть гражданином России, достигшим 18 лет, который по своим моральным качествам может быть авторитетом для несовершеннолетнего». Фото: из личного архива

Какие проступки были у ребят, с которыми вы работали?

В основном это вымогательство, еще несколько человек совершили кражу, были и ребята с особо тяжкими статьями. Некоторые ребята состояли в известных в Татарстане ОПГ, даже девочки.

«Парня только осудили, он был холоден и огрызался»

Расскажите о первой встрече с вашим воспитанником.

Андрея осудили, приговор пришел в исполнение. Когда мы встретились, я чувствовал холод от него, парень огрызался. Со временем мы нашли общий язык, и я стал ему старшим братом. Он понял, что у меня нет цели его посадить, что я хочу ему помочь. Созванивались мы с ним периодически, он со мной советовался. Общались с его классным руководителем. С его отчимом и мамой тоже легко нашли общий язык.

Я всегда говорил Андрею, что он может обратиться ко мне по любому вопросу, в беде я его не оставлю. Есть такие темы у подростков, о которых с родителями не поговоришь. И я подсказывал ему все, что знал.

«Со временем мы нашли общий язык и я стал ему старшим братом. Он понял, что у меня нет цели его посадить, что я хочу ему помочь». Фото: из личного архива

Что может случиться с подростком, если его не поддержать вовремя?

Если пустить таких детей на самотек, то они разучатся доверять взрослым. Они продолжат свой криминальный путь. Мы пытаемся показать им иную сторону жизни, более позитивную. Мы стараемся донести, что жизнь не останавливается на друзьях и приятелях, которые тянут их в криминал. Такие друзья, почувствовав малейшую опасность или ответственность, пропадут.

Общественный воспитатель старается вытянуть ребенка из этой черной дыры, наставляет на путь истинный. Мы с моим подопечным посещали мечети и церкви, независимо от наших вероисповеданий, разговаривали с разными людьми. Также принимали участие в воспитании подростка инспекторы ПДН, Союз отцов РТ и многие другие.

«Я рад, что Андрей поступил в колледж, помогает родителям и встретил любовь»

Я для своего подопечного организовал посещение концерта Салавата Фатхетдинова. Мы не просто пришли послушать, Салават Закиевич еще и поговорил наедине с Андреем. Когда Андрей осознал, что с ним беседу проводит заслуженный артист Татарстана, в его глазах читалось понимание – не будь общественного воспитателя, такая встреча бы не произошла. Он бы не смог с ним поговорить в любой другой ситуации. Мне приятно было смотреть, как они общаются, и на реакцию Андрея.

«Когда Андрей понял, что с ним беседу проводит заслуженный артист Татарстана, в его глазах читалось, что не будь общественного воспитателя, такая встреча бы не произошла». Фото: из личного архива

Мы ездили с ним в Иннополис и к кинологам, смотрели, как работают служебные собаки. Еще мы ходили с ним на матчи хоккейного клуба «Ак Барс». Кто бы ему смог дать денег, чтобы он пошел на этот матч один? Откуда у него могло бы возникнуть желание просто туда пойти с друзьями? Сначала он холодно воспринял эту идею. Потом начал интересоваться, спрашивал, когда пойдем на следующий матч, купил себе шарф болельщика. С эмоциями он встречал каждую шайбу. Он сказал мне, что стал еще больше гордиться нашей республикой и Казанью.

Он начал вливаться в жизнь. Я уверен, что он не вернется к правонарушениям. Он не общается со старой компанией, по ночам не гуляет, начал подрабатывать и помогать близким, взялся за учебу. Он учится в колледже сейчас. Андрей стал больше внимания уделять младшей сестренке. Ему просто уже некогда заниматься криминалом, он ходит на экскурсии, в походы, познакомился с девушкой.

Продолжаете с ним общаться сейчас?

Мы с Андреем и его семьей на связи, я от них не отказывался. В любое время дня и ночи я готов с ним поговорить и помочь. С Андреем как общественный воспитатель и подопечный мы общались больше года.

За все время работы общественным воспитателем у меня было около 40 подопечных. Из них к криминалу вернулся только один. Остальные ребята начали нормальную жизнь.

Какие эмоции были, когда вас объявили победителем?

Я не ожидал, такое со мной было впервые. Было очень приятно, что мой труд оценили. Но даже если бы я ничего не выиграл, моя работа с Андреем не прошла зря. Самый ценный приз – возращение моего подопечного к нормальной жизни.